Изменен режим работы с физлицами в налоговой
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- Опубликовано: 05.04.2018 18:40
- Автор: ОД
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области сообщает, что в связи проведением декларационной кампании на период со 2 апреля по 3 мая 2018 года устанавливается особый режим работы по приему налоговой отчетности у физических лиц.
В число физических лиц входят и индивидуальные предприниматели, а также граждане, занимающиеся частной практикой.
- Понедельник-пятница с 09.00 до 20.00,
- суббота с 10.00 до 15.00.
Перерыв на обед отсутствует.
Адрес инспекции: Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.30.
- отдел работы с налогоплательщиками: тел. 8(49621) 2-76-52,
- отдел камеральных проверок № 1: тел. 8(49621) 2-02-19, 2-67-46.
Напоминаем, что непредставление (несвоевременное представление) налоговой декларации является налоговым правонарушением, которое влечет взыскание штрафа в соответствии со статьей 119 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Обращаем ваше внимание, что на налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых вычетов, не распространяется обязанность подачи декларации в срок не позднее 3 мая 2018 года. Указанные налогоплательщики имеют возможность представления декларации и подтверждающих документов в течение всего календарного года в любое удобное время (с учетом графика работы инспекции).