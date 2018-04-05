Изменен режим работы с физлицами в налоговой

Подробности
Опубликовано: 05.04.2018 18:40
Автор: ОД

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области сообщает, что в связи проведением декларационной кампании на период со 2 апреля по 3 мая 2018 года устанавливается особый режим работы по приему налоговой отчетности у физических лиц.

В число физических лиц входят и индивидуальные предприниматели, а также граждане, занимающиеся частной практикой.

  • Понедельник-пятница с 09.00 до 20.00,
  • суббота с 10.00 до 15.00.

Перерыв на обед отсутствует.

Адрес инспекции: Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.30.

  • отдел работы с налогоплательщиками: тел. 8(49621) 2-76-52,
  • отдел камеральных проверок № 1: тел. 8(49621) 2-02-19, 2-67-46.

Напоминаем, что непредставление (несвоевременное представление) налоговой декларации является налоговым правонарушением, которое влечет взыскание штрафа в соответствии со статьей 119 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что на налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых вычетов, не распространяется обязанность подачи декларации в срок не позднее 3 мая 2018 года. Указанные налогоплательщики имеют возможность представления декларации и подтверждающих документов в течение всего календарного года в любое удобное время (с учетом графика работы инспекции).

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