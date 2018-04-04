Противопожарная защита от "Тензора" установлена на 5 АЭС

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Опубликовано: 04.04.2018 17:08
Автор: Кирилл Свояков

В начале апреля завод список атомных электростанций, для которых дубненский завод "Тензор" изготовил противопожарную защиту, пополнился еще двумя: Смоленской и зарубежной - Армянской.

 

Ранее противопожарные устройства были поставлены на Ленинградскую, Ростовскую и Нововоронежскую АЭС.

Для Армянской АЭС, расположенной в 30 км от Еревана, АО "Тензор" сделал систему внутриреакторного контроля СВРК-03 стоимостью в 30 млн рублей. Договор с ближним зарубежьем был заключен в 2017 году при помощи Госкорпорации "Росатом". Поставка прошла в полном объеме и с соблюдением сроков. Специалисты приборного завода не только непосредственно изготовили, но и сконструировали проданное оборудование.

В конце марта Смоленская АЭС получила из Дубны 50 модулей газового пожаротушения МГПТ-65 на 10 млн рублей. Они позволяют тушить пожары класса А, В, С и Е (горение твердых, жидких, газообразных веществ и электрооборудования).

"Автоматический модуль МГПТ обеспечивает пожарную безопасность в кабельных каналах, серверных и других закрытых помещениях, – рассказывает первый заместитель генерального директора – директор по производству АО "Тензор" Сергей Самойлов. – Помимо атомных электростанций, эти модули позволяют решать актуальные задачи противопожарной защиты на объектах, насыщенных высокотехнологичным оборудованием и оборудованием под напряжением, а также в хранилищах ценного имущества – без постоянного присутствия персонала".

Разрабатывает дубненское градообразующее предприятие "Тензор" и системы ликвидации пожаров тонкораспыленной водой (ТРВ), предназначенные для помещений, в которых трудятся люди. Работая, система выделяет мелкодисперсную воду, образующую в комнате туман. Система ТРВ дружественна человеку и окружающей среде, и ее эффективность выше, чем у газовой и водяной - утверждают эксперты. Всё потому, что одновременно с избавлением от огня они позволяют подавить и дым.

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