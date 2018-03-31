Резиденты ОЭЗ "Дубна" экспортируют продукцию по всему миру

Подробности Опубликовано: 31.03.2018 04:36 Автор: ОД

Сегодня свои товары продают за границу не только крупные, но и небольшие наукоемкие предприятия с выручкой в несколько десятков миллионов рублей. Подтверждением тому является высокотехнологичная продукция инвесторов ОЭЗ "Дубна".

Возможность экспортировать свои товары малому бизнесу дают действующие на территории особой экономической зоны льготы, государственные преференции, а также готовая инфраструктура, позволяющие экономить средства на начальном этапе организации предприятия, а в дальнейшем и на производстве.

- У нас много компаний в каждом направлении деятельности, выпускающих продукцию, в том числе импортозамещающую, которая по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, - говорит генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев. – Несмотря на санкции, иностранные инвесторы продолжают сотрудничать с российским бизнесом, инвестировать в интересные проекты, а многие наши резиденты заключают выгодные для них контракты и экспортируют товары, изделия, услуги и в страны Европейского союза, и даже в США. Я уже не говорю о том, что поставки идут в Азербайджан, Беларусь, Казахстан и другие бывшие республики Советского Союза. Кто откажется от высокотехнологичной и к тому же качественной продукции?

Действительно, никто. Например, компания, специализирующаяся на разработке, производстве и техническом комплектовании предприятий силовым электротехническим оборудованием ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Казахстаном и Белоруссией. Оборудование резидента находит применение в нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности, на предприятиях цветной и черной металлургии, в электроэнергетике, на транспорте и в станкостроении. Только за 3 последних года в названные страны было продано электрической распределительной и регулирующей аппаратуры на сумму более 50 млн. рублей. А в настоящее время резидент ведет переговоры о поставках в Узбекистан и Иран.

Резидент ООО "Препрег-Дубна" является дочерней компанией АО "Препрег-СКМ", которая получает около трети годовой выручки от продажи за границу своей продукции – тканей и лент из углеродного волокна. Сегодня в ассортименте современного ткацкого производства насчитывается более 200 наименований текстильных структур, в их числе углеродные, стеклянные, гибридные и дизайнерские ткани, углеродные сетки, нетканые материалы. Углеродные полотна в составе композиционных материалов отличаются легкостью, прочностью, коррозионной стойкостью и востребованы в гражданской авиации, судостроении, автомобилестроении, строительстве, ветроэнергетике, медицине и в производстве спортивного инвентаря. Свою продукцию "Препрег-СКМ" поставляет во многие страны Европы, в том числе, в Германию, Австрию и Италию.

"Прогресстех-Дубна" входит в группу компаний "Прогресстех" - лидера рынка инженерных сервисных услуг в аэрокосмической области, разрабатывающей системы и узлы самолетов для авиапроизводителей всего мира. Компания "Прогресстех-Дубна" принимала участие в программах современных гражданских самолетов, таких как А-350 (Airbus) Columbus (Cessna), G 650 (Gulfstream) MRJ (Mitsubishi). Также она активно участвует в проектах по модификации линейки гражданских самолетов Airbus, включая конвертацию самолетов семейства А-320/321 из пассажирских в грузовые варианты. Еще одно направление – участие инженеров компании в международных проектах по разработке научного и технологического оборудования.

Стабильное увеличение объемов разработки высокотехнологичных авиационных игр-симуляторов демонстрирует компания "Студия Игл Дайнемикс". Сегодня миллионы копий симуляторов этого резидента установлены на компьютерах любителей авиации и техники по всему миру. Студия является мировым лидером в разработке программных продуктов, моделирующих реалистичное поле боя и военную технику для огромного рынка пользователей. Резидент постоянно расширяет не только объем продаж, но и линейку разработанных моделей летательных аппаратов. Среди последних разработок можно встретить как тактический истребитель F/A-18C Hornet, так и тренировочные самолеты Як-52 и Л-39C. Общая выручка компании за весь период деятельности в качестве резидента ОЭЗ уже превысила 924 млн. рублей.

Сегодня с иностранными заказчиками сотрудничают порядка 20 компаний, ведущих свою деятельность на территории особой экономической зоны в Дубне. Всего же резиденты ОЭЗ выручили от продажи своей высокотехнологичной продукции, в том числе за рубеж, более 20,6 млрд. рублей.