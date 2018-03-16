Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 16.03.2018 12:27 Автор: ОД

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической выставки "Интурмаркет-2018"Дубна продемонстрировала свой туристический потенциал на консолидированном стенде Московской области.

Свои усилия в этом направлении объединили администрация города и Объединенный институт ядерных исследований.

Научный сотрудник ЛФВЭ ОИЯИ Дмитрий Дряблов не ограничился сухим рассказом о деятельности мужденародной научной организации, но представил "фокусы": научно-популярные опыты с использованием жидкого азота. "Наиболее впечатляющими и ошеломляющими окружающих опытами оказались эффект левитации с использованием уникального материала, сверхпроводника, и азотный взрыв с экстремальным туманообразованием", - говорится в пресс-релизе городского управления торговли, услуг и защиты прав потребителей.

Помимо презентации ОИЯИ и его образовательных программ, представители Дубны рассказали посетителям выставки о достопримечательностях наукограда, а также о том, как можно посетить Дубну самостоятельно или с экскурсией.