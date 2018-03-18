Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "Дубна"

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Опубликовано: 18.03.2018 10:40
Автор: ОД
В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна", в частности, активно привлекают иностранных инвесторов. Буквально за две последние недели ОЭЗ посетили с целью рассмотреть возможность локализации здесь своих производств компания из Японии и сразу две известных фирмы из Китая.
EBANG – одна из крупнейших в КНР организация, которая специализируется на разработке, производстве, маркетинге и обслуживании систем передачи данных, оптико-волоконной связи и сетевых продуктов. Компания обладает высоким технологическим потенциалом и знанием рынка в области передачи данных, оптико-волоконной связи, в разработке программного обеспечения и специализированных интегральных микросхем. Фирма зарекомендовала себя, как надежный и качественный поставщик. Визит в ОЭЗ "Дубна" ее представителей состоялся по инициативе делового российского партнера - компании "ОМЛООК".
Еще одним плюсом EBANG является длительное сотрудничество с Чжэцзянским университетом и Китайским институтом метрологии, где сконцентрированы высококвалифицированные специалисты в сфере разработки, управления и исследования рынка. И это позволяет компании иметь законченные технологии и точные научные исследования, эффективный уровень менеджмента. Стоит также отметить, что за 2017 год выручка компании составила порядка 790 млн. долларов, а только за первый квартал текущего года уже 500 млн. долларов.
Гостей из Китая в первую очередь интересовали льготы для инвесторов ОЭЗ, бесплатное подключение к энергоресурсам, а также сравнительно низкая ставка аренды помещений и земли под строительство собственных предприятий, возможность после запуска производства выкупить ее по льготной стоимости. Представители EBANG получили исчерпывающую информацию на эти и другие вопросы от специалистов Управляющей компании ОЭЗ "Дубна", обменялись с ними контактами для дальнейших переговоров, отметив при этом, что площадка перспективна и благоприятна для размещения здесь современного технологичного производства.
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