Предприятия и организации должны подать сведения в Кадастр отходов

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Опубликовано: 11.01.2018 20:01
Автор: Кирилл Свояков

В 2018 году ответственные лица в ИП, компаниях и учреждениях обязаны подать информацию в региональный Кадастр отходов, который ведет министерство экологии и природопользования Московской области, в срок до 20 апреля.

 

Недавно стали известны результаты формирования Кадастра 2017 года. По словам министра экологии области Адександра Когана:

  • 2120 уведомлений о необходимости подачи сведений было направлено в организации и субъектам МСП,
  • 165 постановлений о назначении административных наказаний за неподачу (несвоевременную подачу) сведений было вынесено на общую сумму более 16,5 млн. рублей.
  • Штрафы на сумму более 1,2 млн. руб. наложены по материалам, поступившим в минэкологии из других ведомств.

"Формирование кадастра – одно из главных направлений реформы обращения с отходами в регионе, - рассказал региональный министр экологии. – Для того, чтобы принимать взвешенные решения о размещении отраслевых объектов, об эффективной логистике и контроле, необходимо четко представлять, какие отходы и в каких объемах образуются в каждом муниципалитете области. Это важнейшая задача, и мы уже не первый год ведем разъяснительную работу в городах и районах, организуем семинары, на которых детально разъясняем принципы формирования Кадастра. Более того, в свое время, по инициативе минэкологии, были снижены штрафы за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений в Кадастр. Мы пошли на это по просьбе бизнес-сообщества, чтобы дать предприятиям и организациям время на оценку объема образуемых отходов и подачу данных. Однако с 2016 года, когда начался прием сведений, прошло достаточно времени, чтобы все хозяйствующие субъекты адаптировались к требованиям".

Кодекс об административных правонарушениях Московской области гласит, что административный штраф за игнорирование требований законодательства о представлении сведений в областной реестр составляет:

- для индивидуальных предпринимателей до 20 000 рублей;

- для должностных лиц - до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - до 200 000 рублей.

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