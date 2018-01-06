ФНС приглашает на семинары
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- Опубликовано: 06.01.2018 10:28
- Автор: ОД
ИФНС № 12 по Московской области приглашает
граждан на бесплатные семинары по адресу: г. Дубна, пр-кт Боголюбова, 30, каб. 400. В январе планируется провести два семинара.
Темы бесплатных занятий:
11 января
1. Взыскание задолженности по имущественным налогам физических лиц.
2. Досудебный порядок урегулирования споров.
3. Об изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации, касающихся налогообложения имущества с 2018 года".
4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
25 января
1.Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взноса.
2. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.
3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
Время проведения необходимо уточнить по тел. 8 (496) 212-02-97.
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