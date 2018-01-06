ФНС приглашает на семинары

Рождество Твое, Христе Боже наш… Главные молитвы Рождества: перевод и текст

Голосуйте за ремонт дорог В конце декабря на портале "Добродел" стартовало голосование за ремонт дорог Подмосковья в 2018 году...

Оплачивать ЖКХ в один клик - реально Начиная с декабря 2017 года, жители Подмосковья могут оплачивать платежи за ЖКХ на сайте системы&nbs...

Умер профессор Приезжев В последний день 2017 года, 31 декабря, на 74-м году жизни ушел из жизни известный физик-теоретик Вя...