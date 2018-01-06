ФНС приглашает на семинары

Подробности
Опубликовано: 06.01.2018 10:28
Автор: ОД
ИФНС № 12 по Московской области приглашает граждан на бесплатные семинары по адресу: г. Дубна, пр-кт Боголюбова, 30, каб. 400. В январе планируется провести два семинара.
Темы бесплатных занятий:
 
11 января

 

1. Взыскание задолженности по имущественным налогам физических лиц.

2. Досудебный порядок урегулирования споров.

3. Об изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации, касающихся налогообложения имущества с 2018 года".

4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

 

25 января

 

1.Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взноса.
2. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.
3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
 
Время проведения необходимо уточнить по тел. 8 (496) 212-02-97.

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