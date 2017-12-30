Глава города познакомился с предпринимателями

Подробности Опубликовано: 30.12.2017 13:18 Автор: ОД

25 декабря в Торгово-промышленной палате Дубны глава города Максим Николаевич Данилов провел встречу с предпринимателями и руководителями организаций. Встреча для главного городского руководителя стала первой в этой должности.

Максим Данилов говорил о том, что развитию малого и среднего бизнеса в наукограде нужно дать "зеленый свет", поддерживая законопослушных предпринимателей и их финансово обоснованные проекты развития. Также он отметил, что для этих целей сейчас идет работа по созданию новой команды управленцев в администрации города, которые должны не препятсттвовать, а способствовать развитию субъектов МСП.

Также новый глава рассказал, что уже оценил состояние экономики города и обнаружил проблемные сферы. Свою задачу он видит в организации слаженного взаимодействия между администрацией города и советом депутатов, для чего понадобится помощь и поддержка руководителей организаций и предпринимателей.

Затем Максим Данилов ответил на вопросы собравшихся. Рассматривались такие вопросы, как тренды развития малого и среднего бизнеса в Дубне, возможности развития поддержки социального предпринимательства в городе, рейтинг Дубны среди городов Подмосковья, замедление темпов жилищного строительства, благоустройство городской территории, расширение и благоустройство городского кладбища, применение тарифов на коммунальные услуги, вопросы общественного обсуждения реализуемых в городе проектов и пр.

В конце встречи глава города вместе с президентом ТПП г. Дубны Владимиром Бобровым вручил членские билеты новым участникам ТПП.

Также все присутствовавшие на встрече записали мобильный номер главы города.