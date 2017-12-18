У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

Подробности
Опубликовано: 18.12.2017 13:07
Автор: Кирилл Свояков

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавила I Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Эту высокую оценку дубненской ОЭЗ дали российские и зарубежные эксперты, а также сами резиденты.

За год особой экономической зоной "Дубна" достигнуты следующие успехи:

  • По прогнозам, до конца декабря инвесторы вложат в свои проекты около 4 млрд рублей, получи отдачу в 5 млрд рублей.
  • Привлечено 20 новых резидентов при плане в 12 компаний.
  • За год создано около 600 новых рабочих мест, всего же на настоящий момент в зоне работают порядка 3 200 человек.
  • Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней без учета НДС составят около 300 млн рублей, что почти в два раза больше плана.
  • 24 компании возводят собственные производства, причем 21 организация приступила к освоению земельных участков в этом году.

В будущем году 8 фирм планируют ввести в эксплуатацию свои объекты.

"Государственные преференции, беспрецедентные льготы и потребности в высоких технологиях позволяют резидентам ОЭЗ "Дубна" успешно, в комфортных условиях реализовывать свои проекты, производить инновационные товары, продукты и услуги, выводить их на отечественный и международный рынок, строить собственные производства", - говорится в пресс-релизе Особой зоны.

На сегодняшний день ОЭЗ "Дубна" имеет 137 резидентов, инвестиции которых в проекты составили более 14,5 млрд рублей, а выручка превысила 20 млрд рублей.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Дорога на Савелово станет менее бугристо…

18 декабря на пресс-конференции тверской губернатор Игорь Руденя подвел итоги года и ответил на насу...

Сотрудники ОМВД приняли участие в кругло…

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна приняли участие в круглом столе для родителей и социальных педа...

О недосказанном после пресс-конференции …

Теперь, когда наши главные СМИ подвели итоги пресс-конференции Владимира Путина, хотелось бы упомяну...

Кому положен бесплатный санаторий?

Дубненское управление социальной защиты населения информирует жителей города об основных правилах пр...

Как выполняется программа "Мой подъ…

В 2017 году в Дубне, согласно губернаторской программе "Мой подъезд", должен быть отремонтирован 271...

Реклама

Новости бизнеса

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться