У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

Подробности Опубликовано: 18.12.2017 13:07 Автор: Кирилл Свояков

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавила I Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Эту высокую оценку дубненской ОЭЗ дали российские и зарубежные эксперты, а также сами резиденты.

За год особой экономической зоной "Дубна" достигнуты следующие успехи:

По прогнозам, до конца декабря инвесторы вложат в свои проекты около 4 млрд рублей, получи отдачу в 5 млрд рублей.

Привлечено 20 новых резидентов при плане в 12 компаний.

За год создано около 600 новых рабочих мест, всего же на настоящий момент в зоне работают порядка 3 200 человек.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней без учета НДС составят около 300 млн рублей, что почти в два раза больше плана.

24 компании возводят собственные производства, причем 21 организация приступила к освоению земельных участков в этом году.

В будущем году 8 фирм планируют ввести в эксплуатацию свои объекты.

"Государственные преференции, беспрецедентные льготы и потребности в высоких технологиях позволяют резидентам ОЭЗ "Дубна" успешно, в комфортных условиях реализовывать свои проекты, производить инновационные товары, продукты и услуги, выводить их на отечественный и международный рынок, строить собственные производства", - говорится в пресс-релизе Особой зоны.

На сегодняшний день ОЭЗ "Дубна" имеет 137 резидентов, инвестиции которых в проекты составили более 14,5 млрд рублей, а выручка превысила 20 млрд рублей.