Новости ТПП Дубны

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Опубликовано: 18.12.2017 18:30
Автор: Кирилл Свояков
Вручение членского билета

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты новым участникам: ООО "Переводчик" и ООО "ТЕМП", вручили свидетельства о внесении в реестр надежных поставщиков, а также выдвинули своего кандидата для участия в акции "100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ".

Всего в 2017 году в члены ТПП города Дубны было принято 13 субъектов малого бизнеса.

Компания "Переводчик" (гендиректор - Ольга Голикова) с 2008 года занимается переводами документов, а также письменными, устными и синхронными переводами и ежегодно входит в в ТОП-100 рейтинга лучших компаний России в своем секторе.Если в начале своего пути организация занималась лишь переводами документов для корпоративного сектора и государственных организаций, то сейчас "Переводчик" предоставляет намного более широкий ассортимент услуг, включая перевод на переговорах высокого уровня, экскурсии для иностранцев по Дубне и перевод с редких языков, а также срочные переводы.

ООО "ТЕМП" (гендиректор - Виктор Кордик) специализируется на строительстве малоэтажных жилых домов с применением технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) - это  гнутые тонкостенные швеллерные и двутавровые просечные профили от 100 до 250 мм в высоту, которые, как детали конструктора, собираются воедино и выполняют роль каркаса дома с перекрытиями и конструкциями кровли (элементы ЛСТК изготавливает компания ООО "Тайм Стил", также член ТПП г. Дубны). Дома из ЛСТК собираются в любой сезон и менее пожароопасны, чем деревянные, при небольшой себестоимости.

Две компании из Дубны удостоились внесения их в Реестр надежных поставщиков города Дубны: это ООО "Мебельная фабрика "Экомебель" и ООО "Флэш".

Также один член ТПП Дубны, резидент ОЭЗ "Дубна" ООО "Нордавинд-Дубна" (гендиректор Надежда Набильская) прошел конкурсный отбор на участие в акции "100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ".

Для участия заявлялось 465 российских компаний, из которых лишь сто прошли отбор. Акция имеет целью поддержать и продвинуть лучшие предприятия и бренды за рубежом.

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