ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров
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- Опубликовано: 09.12.2017 19:37
- Автор: ОД
8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Он сообщил, что территорию особой экономической зоны "Дубна" могут расширить на 35 гектаров уже к концу декабря.
Буцаев нанес визит в ОЭЗ "Дубна", где убедился в статусе проектирования объектов, запланированных к возведению в следующем году за счет средств бюджета Московской области по программе софинансирования ОЭЗ. Так, в следующем году будет построен питающий зону электроэнергией центр.Но главной новосттью стало расширение ОЭЗ, для чего понадобится согласие федеральных властей.