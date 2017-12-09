ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

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Опубликовано: 09.12.2017 19:37
Автор: ОД

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Он сообщил, что территорию особой экономической зоны "Дубна" могут расширить на 35 гектаров уже к концу декабря.

Буцаев нанес визит в ОЭЗ "Дубна", где убедился в статусе проектирования объектов, запланированных к возведению в следующем году за счет средств бюджета Московской области по программе софинансирования ОЭЗ. Так, в следующем году будет построен питающий зону электроэнергией центр.Но главной новосттью стало расширение ОЭЗ, для чего понадобится согласие федеральных властей.

"У нас на конец текущего года запланировано расширение ОЭЗ "Дубна", потому что вся земля уже выдана и роздана резидентам. Мы очень рассчитываем, что выйдет постановление правительства РФ об увеличении Дубны на 35 гектаров", - сказал Буцаев.
Денис Буцаев отметил также, что в конце будущего года планируется и долгожданное завершение строительства лечебного корпуса ДГБ.
 

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