В Дубне разработан способ получения "умного" стекла

Подробности Опубликовано: 03.12.2017 09:15 Автор: Кирилл Свояков

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцентра "Дубна" разработали принципиально новую технологию производства "умного" стекла. Инновация одновременно втрое дешевле, проще и эффективнее, чем способ, которым пользуются зарубежные производители, утверждают разработчики.

Умное стекло представляет собой композит из слоев стекла и химических материалов. Электрохромный слой под действием приложенного напряжения может обратимо менять цвет с прозрачного на темно-синий. Умные стекла и окна сокращают расходы на кондиционирование и освещение до 40 %, особенно принимая во внимание тот факт, что себестоимость дубненского аналога почти втрое дешевле зарубежных образцов.

Дело в том, что иностранные производители используют для создания электрохромного стекла погружного покрытия дип-коутинг, а дубненские открыли технологию напыления спрей-коутинг, оказавшуюся проще и эффективнее.

По словам руководителя "СмартЭлектроГласс" Алексея Дмитриева, компания в первой половине 2018 года начнет масштабирование технологии: процессы напыления будут усовершенствоваться (для этого в Наноцентре "Дубна" создана инфраструктура, на базе которой работает группа ученых-специалистов), после чего начнется промышленное производство электрохромных стекол.

Установка, которая делает стекло умным, находится на экспериментальном участке партнера проекта "Смарт-стекло" ЗАО "Приват Гласс".

По материалам пресс-службы Наноцентра "Дубна"