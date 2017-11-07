Ноябрьские семинары ФНС
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- Опубликовано: 07.11.2017 05:30
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в ноябре 2017 года.
9 ноября 2017 года
Темы семинара:
1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
2. Особенности заполнения расчета по форме 6-НДФЛ, типичные ошибки.
3. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки.
4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
23 ноября 2017 года
Темы семинара:
1. Особенности предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц.
2. Последствия применения ст. 48 НК РФ после направления исполнительного документа на должника-физического лица в службу судебных приставов.
3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
4. Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.
Время проведения семинаров: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
Тел.: 8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52.
В программе семинара возможны изменения.