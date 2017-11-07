Ноябрьские семинары ФНС

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Опубликовано: 07.11.2017 05:30
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в ноябре 2017 года.

 

9 ноября 2017 года

Темы семинара:

1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

2. Особенности заполнения расчета по форме 6-НДФЛ, типичные ошибки.

3. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки.

4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

23 ноября 2017 года

Темы семинара: 

1. Особенности предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц.

2. Последствия применения ст. 48 НК РФ после направления исполнительного документа на должника-физического лица в службу судебных приставов.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

4. Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Время проведения семинаров: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

Тел.: 8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52.

В программе семинара возможны изменения.

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