Предпринимателей в ноябре примут дважды

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Опубликовано: 03.11.2017 09:14
Автор: ОД

7 ноября и 21 ноября с 17.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередные приёмы руководителей организаций и предпринимателей города и.о. руководителя администрации города Максим Николаевич Данилов.

 

Записывайтесь на прием по телефонам (496) 212-75-18, (496) 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. Каждый заявитель получит информацию о конкретном времени его приёма. На приём одного посетителя отводится до 20 минут.

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