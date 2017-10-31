12 предпринимателей получат небольшую поддержку города

Подробности Опубликовано: 31.10.2017 12:43 Автор: Наталья Борозна

Подведены итоги муниципального конкурса по предоставлению субсидий бизнесу Дубны, заявки на который принимались с 28 августа по 2 октября. 12 субъектов малого и среднего предпринимательства разделят финансовую поддержку администрации города в размере 2 420 000 рублей.

Конкурс воплощал в жизнь муниципальную программу города Дубны Московской области «Предпринимательство и инвестиции» на 2017-2021 годы. Заявки на участие впервые в этом году принимались не только в администрации города, но и в многофункциональных центрах, что увеличило количество соискателей.

Субсидии будут выданы по двум направлениям:

– частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (2,07 млн. рублей);

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего социального предпринимательства (350 000 рублей).

Модернизируют производство с помощью средств городского бюджета 7 компаний. ООО «Мебельная фабрика «Экомебель» в представлениях не нуждается. ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и ООО «НПП «Экохимприбор» являются резидентами Особой экономической зоны «Дубна».

ООО «ФРИ-ФЛО» - это бар «Солянка» на Боголюбова, 21. Его соучредители являются также и совладельцами еще одного микропредприятия, которое также получит субсидию - ООО «МВ».

ООО «НПК «Спецоборудование» занимается монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности . ООО «Каплекс» - производством электрооборудования.

По информации городского управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий, все победители подавали заявки на получение субсидии в первый раз.

По словам Алексея Степаненко, начальника управления инвестиций и ИТ, по оборудованию сумма субсидий по заявкам была превышена в 2 раза: «Поэтому комиссия приняла решение пропорционально на всех заявителей разделить сумму, выделенную на субсидии для бизнеса из городского бюджета. Комиссия имеет такое право, согласно конкурсной документации. Таким образом, предприниматели получили практически половину запрашиваемой суммы. Также хочу отметить, что теперь мы в течение двух лет будем мониторить компании, т.е. нескольких, а не одного заявленного показателя, как это было ранее».

То есть получившие субсидию МСП под бдительным оком будут выполнять условия предоставления финансовых средств: создавать новые рабочие места, повышать доходы компании и пр.

Субсидии получат и 5 представителей социального бизнеса: ИП Фокина (дневной уход за детьми), ИП Соболева, ООО «ВестМедГрупп» (оснащение медучреждений товарами зарубежных брендов и их производство на территории РФ), ИП Котова (дополнительное образование детей и взрослых), ООО «Научная бизнес-школа».

В этом году поддержку получили все участники конкурса, которые прошли процедуру регистрации заявки. В будущем году конкурс на соискание субсидий повторится.

По материалам инвестиционного портала наукограда Дубна