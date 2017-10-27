"Контрактная служба" призвала делать закупки заранее

Подробности
Опубликовано: 27.10.2017 19:20
Автор: ОД

Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за III квартал 2017 года подвели 25 октября в актовом зале администрации директор МКУ "Контрактная служба" Вера Тихонова и и.о. руководителя администрации города Максим Данилов. Их внимательными слушателями стали директора бюджетных организаций, начальники отделов и управлений администрации города - заказчики.

Итоги закупок администрации города в цифрах.

Успехи:

  • конкурентных процедур - 327,
  • их общая сумма - 755 миллионов рублей,
  • из них 194 млн - у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций,
  • экономия бюджета - 89 миллионов рублей.

Неудачи:

  • несостоявшихся торгов - 85 (больше, чем в предыдущие отчетные периоды);
  • организаций, не проведших за год конкурентных процедур - 3 (что снизило в среднем количество участников торгов: 3,1 против аналогичного периода прошлого года, когда коэффициент участников составил 4,7);
  • позднее планирование закупок, имеющее место среди заказчиков;
  • частое невнимание к требованиям законодательства о закупках;
  • недостаточная степень обученности ответственных лиц в сфере закупок.

За 9 месяцев 2017 года было подано 11 жалоб в ФАС России, посвященных в основном включению в техническое задание заказчиками некорректных или излишних требований к товарам/работам/услугам. Среди жалоб лишь 1 признана обоснованной и 4 - частично обоснованными.

МКУ "Контрактная служба" в IV квартале 2017 года планирует заниматься следующими вещами:

  1. актуализировать планы-графики;
  2. закончить синхронизацию всех планов и реестров;
  3. сделать так, чтобы у оставшихся конкурентных процедур нашлись участники;
  4. вовремя вносить сведения о заключении и исполнении контрактов;
  5. подготавливать техническую часть документации.

На 3 ноября специалисты МКУ "КС" наметили проведение расширенного семинара, который призван сделать работу бюджетников в сфере закупок более эффективной.

По информации инвестиционного портала наукограда Дубна

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Парк семейного отдыха отключают от света

Администрация города приносит свои извинения дубненцам за то, что, начиная с сегодняшнего вечера, от...

Требуются склейщик и специалист письменн…

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 20 октября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3...

Глава Дубны заявил об отставке

Новая форма управления Дубной, утвержденная год назад городским Советом депутатов, начала действоват...

Помогут тем, кто не сменил покрышки

По информации метеорологов, в Подмосковье сегодня потеплеет, но начнутся дожди с мокрым снегом. По з...

Талдомских журавлей нашли в Израиле

Знаете ли вы, где проводят зиму перелетные птицы, обитающие летом в лесах Московской области? Сотруд...

Реклама

Новости бизнеса

"Контрактная служба" призвала делать зак…

Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за ...

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться