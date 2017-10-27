"Контрактная служба" призвала делать закупки заранее
- Подробности
- Опубликовано: 27.10.2017 19:20
- Автор: ОД
Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за III квартал 2017 года подвели 25 октября в актовом зале администрации директор МКУ "Контрактная служба" Вера Тихонова и и.о. руководителя администрации города Максим Данилов. Их внимательными слушателями стали директора бюджетных организаций, начальники отделов и управлений администрации города - заказчики.
Итоги закупок администрации города в цифрах.
Успехи:
- конкурентных процедур - 327,
- их общая сумма - 755 миллионов рублей,
- из них 194 млн - у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций,
- экономия бюджета - 89 миллионов рублей.
Неудачи:
- несостоявшихся торгов - 85 (больше, чем в предыдущие отчетные периоды);
- организаций, не проведших за год конкурентных процедур - 3 (что снизило в среднем количество участников торгов: 3,1 против аналогичного периода прошлого года, когда коэффициент участников составил 4,7);
- позднее планирование закупок, имеющее место среди заказчиков;
- частое невнимание к требованиям законодательства о закупках;
- недостаточная степень обученности ответственных лиц в сфере закупок.
За 9 месяцев 2017 года было подано 11 жалоб в ФАС России, посвященных в основном включению в техническое задание заказчиками некорректных или излишних требований к товарам/работам/услугам. Среди жалоб лишь 1 признана обоснованной и 4 - частично обоснованными.
МКУ "Контрактная служба" в IV квартале 2017 года планирует заниматься следующими вещами:
- актуализировать планы-графики;
- закончить синхронизацию всех планов и реестров;
- сделать так, чтобы у оставшихся конкурентных процедур нашлись участники;
- вовремя вносить сведения о заключении и исполнении контрактов;
- подготавливать техническую часть документации.
На 3 ноября специалисты МКУ "КС" наметили проведение расширенного семинара, который призван сделать работу бюджетников в сфере закупок более эффективной.
По информации инвестиционного портала наукограда Дубна