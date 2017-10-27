"Контрактная служба" призвала делать закупки заранее

Подробности Опубликовано: 27.10.2017 19:20 Автор: ОД

Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за III квартал 2017 года подвели 25 октября в актовом зале администрации директор МКУ "Контрактная служба" Вера Тихонова и и.о. руководителя администрации города Максим Данилов. Их внимательными слушателями стали директора бюджетных организаций, начальники отделов и управлений администрации города - заказчики.

Итоги закупок администрации города в цифрах.

Успехи:

конкурентных процедур - 327,

их общая сумма - 755 миллионов рублей,

из них 194 млн - у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций,

экономия бюджета - 89 миллионов рублей.

Неудачи:

несостоявшихся торгов - 85 (больше, чем в предыдущие отчетные периоды);

организаций, не проведших за год конкурентных процедур - 3 (что снизило в среднем количество участников торгов: 3,1 против аналогичного периода прошлого года, когда коэффициент участников составил 4,7);

позднее планирование закупок, имеющее место среди заказчиков;

частое невнимание к требованиям законодательства о закупках;

недостаточная степень обученности ответственных лиц в сфере закупок.

За 9 месяцев 2017 года было подано 11 жалоб в ФАС России, посвященных в основном включению в техническое задание заказчиками некорректных или излишних требований к товарам/работам/услугам. Среди жалоб лишь 1 признана обоснованной и 4 - частично обоснованными.

МКУ "Контрактная служба" в IV квартале 2017 года планирует заниматься следующими вещами:

актуализировать планы-графики; закончить синхронизацию всех планов и реестров; сделать так, чтобы у оставшихся конкурентных процедур нашлись участники; вовремя вносить сведения о заключении и исполнении контрактов; подготавливать техническую часть документации.

На 3 ноября специалисты МКУ "КС" наметили проведение расширенного семинара, который призван сделать работу бюджетников в сфере закупок более эффективной.

По информации инвестиционного портала наукограда Дубна