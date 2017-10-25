Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим Данилов

Подробности Опубликовано: 25.10.2017 05:24 Автор: ОД

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города и.о. руководителя Администрации города Максим Николаевич Данилов.

Записывайтесь на прием по телефонам (496) 212-75-18, (496) 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель получит информацию о конкретном времени его приёма. На приём одного посетителя отводится до 20 минут.