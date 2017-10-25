Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим Данилов

Подробности
Опубликовано: 25.10.2017 05:24
Автор: ОД

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города и.о. руководителя Администрации города Максим Николаевич Данилов.

 

Записывайтесь на прием по телефонам (496) 212-75-18, (496) 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель получит информацию о конкретном времени его приёма. На приём одного посетителя отводится до 20 минут.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

С жалобами на уборку дорог звоните в адм…

Наступили первые заморозки, пора готовиться к новым сюрпризам природы. Этой зимой в московском регио...

Голубиная проблема в Дубне и мире

Cегодня на брифинге в администрации среди других повседневных вопросов быта жителей Дубны обсуждалос...

Дубне требуются полицейские

Здоровые, физически подготовленные и волевые соискатели мужского пола в возрасте до 35 лет приглашаю...

Старшеклассников зовут в вуз МВД на льго…

ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. При...

Юным музыкантам раздали значки

На этот раз дубненские госавтоинспекторы пришли в гости с акцией "Засветись! Стань заметнее на дорог...

Реклама

Новости бизнеса

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться