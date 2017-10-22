Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна"

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Опубликовано: 22.10.2017 22:43
Автор: Наталья Борозна

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в Торгово-промышленной палате России. Азиатским предпринимателям были представлены возможности ОЭЗ "Дубна" и плюсы того, чтобы быть ее резидентом.

Мероприятие инициировали Китайская ассоциация международного экономического сотрудничества (CIECA) и Торгово-промышленная палата России. Они поставили целью укрепление сотрудничества, в том числе проведение новых инновационых проектов между предпринимателями двух стран, а также внешнеторговых сделок.

С российской стороны в бизнес-форуме участвовали частные и госпредприятия, а также агентства по содействию торговле. В состав же тайваньской делегации вошли директора частных компаний. Их возглавлял заместитель председателя CIECA Роберт Оу Янг.

Участников больше всего интересовало сотрудничество в сферах фармацевтики, электроники, поставок оборудования для пищевой промышленности. Кроме того, обсуждались возможности для расширения двусторонних торговых связей.

Исполняющий обязанности заместителя по инвестициям и инновациям генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Петр Пермяков выступил на VI Российско-тайваньском бизнес-форуме с презентацией особой экономической зоны "Дубна". Иностранных инвесторов могут привлечь в ОЭЗ "Дубна" не только льготы и налоговые преференции, но также и сам факт работающей инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволит инвесторам реализовать свои планы очень быстро.

По информации пресс-службы ОЭЗ "Дубна"

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