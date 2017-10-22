Построят заводик косметики

Подробности Опубликовано: 22.10.2017 15:41 Автор: ОД

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила, что в Кировском переулке на левом берегу Дубны начато строительство производственно-складского здания для выпуска и хранения готовых косметических средств. Новое производство трудоустроит 30 человек.

Извещение о начале строительных работ пришло в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал госуслуг.

По информации начальника Главгосстройнадзора Руслана Тагиева, новый объект будет зданием переменной этажности в один - два этажа и займет площадь в 2 600 кв. м. Застройщик - компания "Биофармлаб", генподрядчик - "БМ Строй". Средства для возведения здания дает инвестор.

Введение в эксплуатацию нового заводика ожидается в третьем квартале 2018 года.