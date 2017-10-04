17 октября - прием предпринимателей

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Опубликовано: 04.10.2017 17:45
Автор: ОД

Во вторник 17 октября с 17.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города Глава города Дубны Вячеслав Борисович Мухин.

Записывайтесь на прием по телефонам (496) 212-75-18, (496) 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель получит информацию о конкретном времени его приёма. На приём одного посетителя отводится до 20 минут.

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