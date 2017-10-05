ТПП Дубны присоединилась к антикоррупционной хартии

Подробности Опубликовано: 05.10.2017 11:47 Автор: Кирилл Свояков

Торгово-промышленная палата Дубны присоединилась 28 сентября к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Хартия подразумевает участие во внедрении антикоррупционных стандартов в предпринимательскую деятельность, продвижение идеологии борьбы с коррупцией, защиту предпринимательства от проявлений коррупции.

Антикоррупционная хартия российского бизнеса была основана 21 сентября 2012 года на XI Международном инвестиционном форуме в Сочи руководителями Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской организацией "Деловая Россия", Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Подписано тогда было и положение об условиях и порядке реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии).

Хартия символизирует важный шаг по созданию системы снижения коррупционных рисков в организациях.

Основной документ в Российской Федерации, посвященный борьбе с коррупцией, - это Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Часть 1 статьи 13.3 этого0 закона устанавливает, что все организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. На семинарах в ТПП Дубны также поднималась эта тема, в том числе в присутствии представителей городской прокуратуры.

Торгово-промышленная палата города Дубны приглашает организации и предпринимателей по мере готовности присоединиться к подписанию Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Необходимые консультации и помощь будут предоставлены при обращении.