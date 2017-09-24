Сроки подачи заявок на субсидии продлены

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 18:35 Автор: Оксана Егоркина

Сроки подачи заявок на участие в муниципальном конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Дубны продлены до 2 октября. Конкурс стартовал 28 августа. Он проходит в рамках муниципальной программы города Дубны Московской области "Предпринимательство и инвестиции" на 2017-2021 г.г.

Организатором конкурса выступает администрация города.

В этом году субсидии будут выдавать по 2 направлениям:

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на покрытие затрат субъектам малого и среднего социального предпринимательства (2,07 млн. рублей);

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые Правительством Московской области (350 тыс. рублей).

Прием заявок: ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 18.00 (перерыв на обед с 13 до 14 часов) сотрудники управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий администрации города Дубны (ул. ак. Балдина, д. 2, кабинет № 506) готовы рассмотреть заявки и проконсультировать предпринимателей по вопросам их заполнения.

Также прием заявок осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны по адресам: ул. Академика Балдина, д. 2, ул. Свободы, д. 20.

Последний день приема заявок: 2 октября. В случае досрочного превышения лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Дубны Московской области "Предпринимательство и инвестиции" на 2017 - 2021 годы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Дубны Московской области размещается извещение о прекращении приема заявок.

Контакты:

Степаненко Алексей Александрович, начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий, тел. 8(496)218-05-05 доб. 299;

Барзылович Алексей Владимирович, заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиций и инновационной деятельности, тел. 8(496)218-05-05 доб. 298;

Кондрашова Мария Сергеевна, эксперт отдела инвестиций и инновационной деятельности, тел. 8(496)218-05-05 доб. 249 (363).