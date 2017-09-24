Денис Буцаев встретился с бизнесменами Дубны

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 09:27 Автор: Кирилл Свояков

21 сентября в Дубне зампред правительства Московской области, региональный министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев провел встречу с руководителями организаций и бизнес-сообществом города. На ней присутствовали глава города Вячеслав Мухин, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, и.о. руководителя администрации Дубны Максим Данилов.

Между сценой, откуда вещали вышеперечисленные чиновники, и залом, куда пришло около 90 предпринимателей, шел активный диалог. Министр инвестиций и инноваций рассказал, что проводит такие встречи в муниципалитетах Московской области еженедельно, и предложил задавать вопросы.

Оказалось, что предпринимателей Дубны волнуют проблемы в следующих областях:

- транспортное обеспечение доставки работников к предприятиям особой экономической зоны,

- подключение к газовым и электрическим сетям,

- ввод построенных объектов в эксплуатацию,

- исправление кадастровых ошибок при землеотводе,

- защита малых торговых объектов от экспансии сетевых торговых структур и недобросовестных участников аукционов, разрушающих действующий бизнес.

Также субъекты МСП города выступили с предложениями использовать высококачественную строительную продукцию дубненского предприятия при ремонте и реконструкции жилых зданий в Подмосковье, и т.д.

Министр региона ответил на эти вопросы и по некоторым из них дал соответствующие поручения сотрудникам министерств Московской области. На часть вопросов предпринимателей также дали ответы руководители города Дубны.

По окончании мероприятия Денис Буцаев проехал по строящимся объектам на обеих площадках ОЭЗ "Дубна" и провел совещание с компаниями-резидентами.

Слева направо: Куимов, Буцаев, Мухин, Данилов.