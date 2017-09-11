12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что достойны заместить импортные товары

Подробности Опубликовано: 11.09.2017 08:42 Автор: Кирилл Свояков

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" участвуют в форуме и выставке "Импортозамещение-2017", которые пройдут с 12 по 14 сентября в МВЦ "Крокус Экспо".

ОЭЗ на форуме представят 12 организаций самого разного профиля: "Связь инжиниринг КБ", "Студия Игл Дайнемикс", МЛТ, "ВАЙБОС", "ВестМедГрупп", "Лаборатория прикладных информационных технологий "ИНФРАД", "МЕДИНТЕХ", "Нордавинд-Дубна", "Препрег-Дубна", "Роспартнер", "Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс" и "Эйлитон".

Компании покажут, что образцы их оборудования, а также товары способны заменить импортные аналоги как в России, так и за ее пределами.

Выставка по импортозамещению ставит своей целью поддержать отечественных производителей, развивать национальный рынок и содействовать поиску новых каналов сбыта. Ее участники смогут не только "показать себя и посмотреть на других", но и отыскать новых заказчиков, найти поддержку своих проектов у новых инвесторов и партнеров.