Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

Подробности Опубликовано: 09.09.2017 18:36 Автор: Кирилл Свояков

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к газовым сетям 52 объекта малого и среднего предпринимательства. До конца года планируется подключить еще 124 штуки, что на 10 % превышает план прошлого года.

Правительство области стремится упрощать процедуры и сокращать сроки технического присоединения к инженерной инфраструктуре, в частности, к газораспределительным сетям.

Заявку на техприсоединение удобнее всего подавать онлайн, с помощью личного кабинета на сайте газовой компании, поскольку в этом случае можно следить за ходом исполнения заявки.

В дополнение к этому, в прошлом году в регионе появилась новая услуга – подписание договоров о подключении к газовым сетям с помощью SMS. Используя данный сервис, предприниматель значительно сокращает количество посещений газовой службы. Однако такую услугу реально получить, лишь если вы собираетесь тратить не более 5 кубометров газа в час.

А еще потребители с помощью Интернета способны заключать договор на техобслуживание газового оборудования. По закону теперь подобные договоры обязаны заключить все собственники жилья.

Поскольку технологическое присоединение к сетям газораспределения для субъектов МСП – вопрос не самый простой, то специалисты ГУП МО "Мособлгаз" систематически проводят семинары, вебинары и другие мероприятия на эту тему. Газовики "разжевывают" слушателям особенности и новшества в законодательстве, разъясняют процедуры и сроки присоединения. Каждый участник может также рассчитывать на индивидуальную консультацию.

"По поручению Губернатора в Подмосковье ведётся системная работа по сокращению сроков и упрощению процедур техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе – к газораспределительным сетям, - сообщил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Средний срок подключения к газовым сетям в Московской области за три года сокращен более чем в 2 раза. Так, при готовности заявителя к подключению, в 2014 году он составлял 257 дней, а в 2017 году – всего 108 дней".

Глава Мособлгаза Дмитрий Голубков дополнил эту информацию сведениями о количестве бизнесменов. нуждающихся в газе: "ГУП МО "Мособлгаз" ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором на данный момент числится более 1 400 представителей бизнеса. Реестр помогает бизнесменам региона быстро получить информацию, на какой стадии подключения к газу находится их объект".

Подробная информация о подключении к газовым сетям размещена на официальном сайте ГУП МО "Мособлгаз".