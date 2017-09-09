Разыграли рекламные места

Подробности Опубликовано: 09.09.2017 17:09 Автор: Кирилл Свояков

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разрешения на размещение 80 % владельцев конструкций наружной рекламы. Поэтому с 47 билбордов на улицах Дубны исчезли изображения.

Чтобы установить новые рекламные конструкции, нужно было провести аукцион и согласовать его с с Главным управлением информационной политики Московской области схему размещения.

И вот на днях завершился городской аукцион, на котором было разыграно право размещать рекламу на специальных конструкциях. Победителей оказалось четверо: городские билборды получили в аренду одна дубненская фирма, которая уже выигрывала подобные конкурсы ранее, и три новые для Дубны московские компании. Контрактами предусмотрено 5-летнее право аренды земли под рекламные щиты.

Администрация города уже утвердила схему размещения билбордов. Согласно ей до октября на улицах наукограда появятся 32 рекламные конструкции, из которых 14 уже готовы. Часть конструкций просто обновляется, а новые щиты изготовила организация из Санкт-Петербурга.

Бизнесменам, желающим разместить наружную рекламу своей фирмы, подскажут контакты победителей аукциона в отделе рекламы администрации города.

По информации инвестиционного портала города dubnainvest.com