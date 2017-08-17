Московский регион пользуется приложением Госуслуг чаще всего

Подробности Опубликовано: 17.08.2017 14:00 Автор: Наталья Борозна

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложения портала Госуслуги. За первое полугодие 2017 года наибольшее количество запросов пришло из Москвы и Московской области – свыше 58 000 и 40 000 соответственно.

Рост популярности налицо - за тот же период прошлого года зарегистрировано всего лишь 10 и 7 тысяч обращений соответственно (к концу 2016 года приложением пользовались порядка миллиона человек).

Среди пользователей из московского региона наиболее популярны заказы извещений о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, услуги по регистрации транспортных средств, получению загранпаспорта нового поколения и водительского удостоверения (http://centrnp72.ru/57-izgotovlenie-pechatei.html).

Во 2-м квартале года приложением стали пользоваться более 4,5 млн уникальных пользователей, количество запросов москвичей в Пенсионный фонд подскочило в целых три раза, а на регистрацию транспортных средств – более чем в пять раз по отношению к аналогичным прошлогодним показателям.

Через приложение "Госуслуги" стало очень попудярным оплачивать штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины. Успешных транзакций в адрес налоговых органов стало в три раза больше. Тем более, что это выгодно самому потребителю: как и на Едином портале госуслуг, в приложении на оплату штрафов ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50 %, госпошлин – 30 % без каких бы то ни было временных рамок.

После московского региона, ТОП-5 регионов, где живут активные пользователи приложения, замыкают Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

"Взрывной рост активной аудитории и количества заказываемых услуг наглядно демонстрирует растущую популярность приложения, - утверждает директор по Электронному правительству ПАО "Ростелеком" Михаил Бондаренко. - В этом году в нем появятся новые полезные функции и возможности, что сделает приложение еще более удобным для пользователя".

Мобильное приложение существует уже давно: в 2012 году оно было официально запущено по заказу Минкомсвязи РФ в рамках развития инфраструктуры Электронного Правительства. С 2015 года действует обновленная версия программы в стилистике Единого портала госуслуг.

Год назад мобильному приложению Единого портала государственных и муниципальных услуг была присвоена премия "Золотое приложение-2016" в трех конкурсных номинациях: "Образ жизни", "Продуктивность, сервисы, обучение", "Лучшее приложение бренда". Удостоилась программа и международного признания: В феврале 2017 года она стала одной из трех лучших международных мобильных приложений для оказания государственных услуг, став призером конкурса Best M-Government Service Award (Дубай) в номинаци One Stop App.

Справка. Развивает приложение «Госуслуги» проектный офис, куда входят сотрудники Минкомсвязи РФ, "Ростелекома" и "РТ Лабс". "Ростелеком" является единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства на территории Российской Федерации на основании Распоряжения Правительства № 812-р от 28.04.2017. Центр разработки мобильного приложения «Госуслуги» действует на базе обособленного подразделения "РТ Лабс" в Самаре.

По материалам пресс-релиза Александра Погребного, ПАО "Ростелеком"