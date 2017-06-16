Крым недообеспечен квадратными метрами

Подробности Опубликовано: 16.06.2017 10:14 Автор: Кирилл Свояков

В настоящее время в Крыму есть определенные трудности со строительством жилья, и это несмотря на то, что в скором будущем население полуострова-курорта значительно увеличится.

Парадокс: стоимость жилья в Крыму – одна из самых высоких в России, спрос на недвижимость здесь стабильно высокий как со стороны местных жителей, так и приезжих, а вот предложение за спросом явно не поспевает. Люди, готовые купить квартиру в Крыму, чаще всего интересуются однокомнатным или двухкомнатным жильем от 35 до 60 кв. м в новостройке.

При этом Корпорация развития Республики Крым сообщает, что средняя обеспеченность крымчан жильем – 18 кв.м, а в среднем по РФ – 25 кв.м. Сейчас получения жилья на полуострове ожидают 1 900 военных.

К тому же, в течение десятилетия после открытия моста через Керченский пролив население республики станет, по прогнозам, на миллион больше. Поэтому, утверждают эксперты, полуостррову необходимо в обозримом будущем возвести 15 миллионов "квадратов" жилья. Однако пока что реальные цифры остаются скромными: ежегодно строится менее 300 000 кв.м.

Как нивелировать эту разницу?

Статус и преференции свободной экономической зоны сами привлекут в Крым застройщиков с материка, что снизит стоимость жилья из-за конкуренции застройщиков (по мнению зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК Ольги Виноградовой).

Предлагать популярные среди покупателей квартиры-студии в Крыму россиянам, которые размышляют, купить им жилье для отдыха за рубежом или "дома" (так считает председатель совета директоров компании, специализирующейся на консалтинге и геомаркетинге в сфере недвижимости Денис Колокольников).

Строить экопоселки, которые уже востребованы во многих российских регионах. Такой поселок, в основном используемый для летнего отдыха, существует на ялтинском направлении в Симферопольском районе. Одно- и двухэтажные деревянные коттеджи бизнес-класса, обработанные льняным маслом и пчелиным воском (смотри здесь), снабжены электричеством, водой из скважин, правда, пока нет газа

Существующие сложности

Потенциальные инвесторы сетуют на сложности с оформлением земли, с отсутствием градостроительной документации в администрациях городов и поселков, на проблемы с доставкой стройматериалов, что удорожает конечную стоимость жилья

Что можно делать

По словам российского девелопера Вячеслава Ширяева, глава администрации Ялты Андрей Ростенко обещает после согласования генплана Ялты с 2018 года проводить земельные аукционы. Город будет предлагать площадки и приглашать инвесторов. "Таких действий со стороны местных властей – понятных правил игры и наличие всех документов на землю - и ждут девелоперы", – заключает Ширяев.

Крупный бизнес опасается международных санкций.

Что можно делать:

Пока на полуострове больше развит малый и средний строительный бизнес. Крупный ориентировочно будет вынужден прийти после запуска моста и дороги "Таврида".

Активно застраивать будут восточные и западные берега, поскольку на ЮБК свободного места практически нет.