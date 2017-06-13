Воруют и фиктивно ставят на учет

Подробности Опубликовано: 13.06.2017 13:47 Автор: Мария Ватолина

На минувшей неделе полицейские Дубны трижды обнаруживали нелегальных мигрантов, а также раскрыли несколько краж.

6 июня сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома № 12 по ул. Орджоникидзе задержали 30-летнюю жительницу Кимр, находившуюся в федеральном розыске за кражу, и препроводили ее в дежурную часть для проведения следственных действий.

7 июня полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили 28-летнего дубненца, похитившего из кармана брюк другого местного жителя 3 000 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в ночь с 6 на 7 июня неизвестные взломали дверь одного из офисов на проспекте Боголюбова и похитили денежные средства на сумму 150 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

В полицию с заявлением о краже обратился мужчина, который сообщил, что 2 июня с 11 до 12 ч. с технического этажа дома № 17/12 по ул. Энтузиастов были похищены коммутатор и 2 модуля, принадлежащие одной из организации города (replica.su/). По факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

8 июня в дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель: мужчина сообщил, что неизвестный в период с 6 по 28 мая взломал его строительный вагончик и похитил оттуда нетбук стоимостью 4700 рублей. Преступник уже найден – им оказался ранее судимый 24-летний местный житель.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий проверили один из парикмахерских салонов, расположенных на проспекте Боголюбова. Две работницы предъявили личные медицинские книжки, вызвавшие сомнения в подлинности. Изъятые документы были направлены на экспертизу, в результате которой было установлено, что они поддельные. В настоящий момент возбуждаются уголовные дела.

12 июня в полицию обратилась дубненка, заявившая о краже: женщина сообщила, что неизвестный в конце мая похитил из ее квартиры 30 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в дежурную часть 38-летнего злоумышленника без определенного места жительства. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также 7, 9 и 12 июня полицейские изобличили трех горожан, поставивших на фиктивный учет двух граждан республики Таджикистан и одну гражданку Молдовы: в доме № 6 по ул. Московской, № 21 по ул. Центральной и № 26 по ул. Ленинградской.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна