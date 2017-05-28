Профессия инженера возвращает престиж

Подробности Опубликовано: 28.05.2017 18:10

Политический обозреватель "Российской газеты" Валерий Выжутович рассказал о том, что профессия инженера возвращает свой былой престиж.

На данный момент инженеров в стране вдвое меньше, чем необходимо, а зарплата у них на 40 – 45 % больше, чем средняя в регионе (ОЭЗ "Дубна").

Прежнюю популярность профессия начала утрачивать в 80-х годах прошлого века, когда вузы стали выпускать больше специалистов технических специальностей, чем была на тот момент в них потребность у государства. В 90-х годах многие выпускники технических вузов вообще оказались вынуждены переквалифицироваться, ведь масса заводов по всей стране закрылась.

И только в последнее десятилетие, когда в России стали активно строиться новые предприятия, в частности, с привлечением иностранного капитала, оказалась очевидной нехватка инженерных кадров. За последние четыре года в четыре раза вдруг выросла потребность страны в инженерах, а в особенности в инженерах-конструкторах, - по информации Российского союза инженеров.

В связи с потребностью в популяризации профессии, 2018 год в России, возможно, станет годом инженера.

Накануне выпускных экзаменов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди 1 800 родителей разновозрастных детей, предложив выбрать три профессии, в которым они хотели бы, чтобы обучились их дети. По итогам исследования выяснилось:

- врачом, фельдшером или медсестрой хотели бы видеть отпрысков 35 % респондентов.

- Юристов хотели бы воспитать 11 % опрошенных,

- педагогов – 10 %,

- квалифицированных рабочих – также 10 %,

- Инженерные специальности пожелало бы получить своим чадам и внукам 9 % родителей и бабушек-дедушек (в 2005-м году – 4 %).

Как показывают опросы среди старшеклассников, те из них, кто хочет стать инженером, считают, что "профессия должна быть интересной, обеспечивать материальный достаток, карьерный рост, иметь высокий социальный статус, давать возможность общения с интересными людьми, быть востребованной на рынке труда. Почти каждый второй выбирающий профессию инженера не ограничивается только ею, а намечает себе вторую профессию (юриста, менеджера, экономиста)".

Тот же опрос показывает усредненный портрет абитуриента, поступающего на инженерные специальности: человек приходит в вуз из обычного класса обычной школы, его родители скорее не имеют высшего образования, а сам он практически в половине случаев планирует получать второе образование: экономиста, юриста или менеджера.