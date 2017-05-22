Стань первым, кто расскажет об оганесоне

Подробности Опубликовано: 22.05.2017 16:20 Автор: ОД

Международный день защиты детей – 1 июня – вовлечет всю Дубну в благотворительную акцию Первого канала «Стань Первым!». На родине московия и оганесона высадится «звездный десант» российского телевидения.

Известные телеведущие, популярные артисты, любимые музыканты и прославленные спортсмены вместе посетят детские учебные, лечебные, реабилитационные и спортивные учреждения, пообщаются с детьми, учителями и врачами, вручат им подарки.

Начнется общегородской праздник детей, а также их родителей в Парке семейного отдыха в 11:00 с конкурсов, игр и спортивных состязаний.

В 11:20 ожидается прилет в Дубну волшебника в голубом вертолете. Он высадится на площади перед вокзалом Большая Волга, с днем рождения поздравит и, наверно, оставит нам в подарок пятьсот эскимо. Все, как обещано в известном мультике. Бесплатное кино волшебник покажет немного позже и в другом месте Дубны.

С вокзала Большая Волга стартует веломотопробег к месту торжественной церемония открытия благотворительной акции. Она начнется в 12:00 в Парке семейного отдыха. Там развернется культурная программа, организованная партнером Первого канала – детским познавательным телеканалом «О!».

Гости праздника станут свидетелями первой общественной инаугурации для детей двух новых элементов таблицы Менделеева – московия и оганесона, синтезированных в ОИЯИ и недавно получивших свои имена.

В рамках проекта «Мечты сбываются!» детей с ограниченными возможностями и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ожидают сюрпризы от Первого канала и телеканала «О!».

Здесь же, в парке, разместится телстудия, где каждый желающий ребёнок сможет попробовать себя в роли телеведущего. Отснятые видеоролики будут транслироваться на сцене, поэтому начинающие телеведущие сразу увидят себя в новом образе на большом экране в самом центре города.

Телеканал «О!» подготовил для гостей парка сладкое угощение, увлекательные мастер-классы, много призов и подарков (недорогая печать брошюр).

В Объединенном институте ядерных исследований на «Факультативе по физике» школьники проведут эксперименты под руководством академика Юрия Цолаковича Оганесяна, имя которого получил новый химический элемент оганесон.

В Конгресс-центре Особой экономической зоны Дубна состоится встреча звезд Первого канала с одаренными детьми. Среди них Григорий Смеян – победитель конкурса детско-родительских проектов «Юный эколог» с проектом «Роль дождевых червей в природе», Михаил Лобанов – призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, Влада Смирнова – лауреат I степени Международного конкурса в Санкт-Петербурге в номинациях «саксофон» и «фортепиано», Денис Авдеев – победитель областной выставки лучших работ по робототехнике.

Главный редактор детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский подготовил для детей Дубны премьерный показ новых серий своего киножурнала. Их увидят зрители Дубны в ДК «Октябрь» в 14:20.

На стадионе «Волна» в 13:50 начнется большой спортивный праздник и веселая сдача норм ГТО с участием прославленных спортсменов. Здесь же пройдет футбольный матч между командами Первого канала и командой СШ «Волна» – чемпионом Московской области по футболу 2015-2016. Одновременно свой мастер-класс проведет основателб школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

С 17:00 до 19:00 во Дворце спорта «Радуга» состоится праздничный концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, звезд эстрады, участников телепроекта «Голос. Дети».. Главными зрителями будут дети Дубны и соседних городов.

С 20:00 до 21:50 в правобережье Дубны при поддержке телеканала «Музыка Первого» состоится концерт с участием звёздных исполнителей, который завершится праздничным салютом.

После этого в открытом городском «Архитеатре» бесплатно для всех желающих телеканал «О!» организует премьерный показ фильма «Три богатыря и морской царь».

Акция «Стань Первым» поддержана Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым, руководством Дубны и градообразующих предприятий города.

Ранее акция проходила в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Пензе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Туле, республике Крым.

Благотворительная акция Первого канала «Стань первым!»

пройдёт в Дубне 1 июня 2017 года

1 июня, в Международный день защиты детей в Дубне пройдет благотворительная акция Первого канала телевидения «Стань Первым». Акцию проводит «звездный десант» Первого канала – известные телеведущие, популярные артисты, любимые музыканты и прославленные спортсмены. Вместе они посетят детские учебные, воспитательные и спортивные учреждения, лечебные и реабилитационные центры, лично пообщаются с педагогами, врачами, проведут интересные мероприятия, вручат подарки.

Акция «Стань Первым» поддержана Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым, руководством Дубны и градообразующих предприятий города.

Ранее акция проходила в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Пензе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Туле, республике Крым.

Начнется общегородской детский праздник в Парке семейного отдыха в 11.00 с конкурсов, игр, спортивных состязаний. В 11.20 ожидается прилет в Дубну, на площадь перед вокзалом «Большая Волга», в «Голубом вертолете», известных телеведущих Первого канала Леонида Якубовича и Аллы Михеевой. Они поздравят детей с праздником и угостят их мороженым. Затем начнёт своё движение мотопробег с вокзала «Большая Волга».

Торжественная церемония открытия благотворительной акции начнется в 12.00 в Парке семейного отдыха после прибытия туда участников мотопрбега. Далее развернется культурная программа, организованная партнером Первого канала – детским познавательным телеканалом «О!». Гости праздника станут свидетелями первой общественной инаугурации для детей сразу двух новых элементов таблицы Менделеева (Московий и Оганесон), недавно синтезированных учёными Дубны. В рамках проекта «Мечты сбываются!» детей с ограниченными возможностями и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ожидают сюрпризы от Первого канала и телеканала «О!». Здесь же, в парке будет расположена телевизионная студия, где каждый желающий ребёнок сможет попробовать себя в роли телеведущего. Отснятые видеоролики будут транслироваться на сцене, поэтому каждый участник сможет увидеть себя на большом экране в самом центре города в тот же день. Кроме того, телеканал «О!» подготовил для гостей парка сладкое угощение, увлекательные мастер-классы и, конечно же, много призов и подарков.

В Объединенном институте ядерных исследований на «Факультативе по физике» школьники проведут эксперименты под руководством Академика РАН Ю.Ц. Оганесяна (ученого, именем которого при жизни назван элемент таблицы Менделеева).

В конгресс-центре Особой экономической зоны Дубна состоится встреча с одаренными детьми и выставка их работ. Среди них: Григорий Смеян победитель конкурса детско-родительских проектов «Юный эколог» с проектом «Роль дождевых червей в природе»; Михаил Лобанов призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике; Влада Смирнова Лауреат I степени Международного конкурса в Санкт-Петербурге в номинациях «саксофон» и «фортепиано», Лауреат городского конкурса «Гудвин» (автор фильма «Музыка танца»); Денис Авдеев победитель в Областной выставке лучших работ по техническому творчеству (робототехника) и др.

Борис Грачевский подготовил для детей премьерный показ новых серий киножурнала «Ералаш», который состоится в ДК «Октябрь» в 14.20.

На стадионе «Волна» в 13.50 начнется большой спортивный праздник и веселая сдача норм ГТО с участием прославленных спортсменов. Здесь же пройдет футбольный матч между командами Первого канала и командой СШ «Волна» (Чемпионом Московской области по футболу 2015-2016 гг.), а также мастер-класс основателя школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

С 17.00 до 19.00 во Дворце спорта «Радуга» состоится праздничный концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, звезд эстрады, участников телепроектов «Голос. Дети». В ходе концерта многодетные и приёмные семьи получат подарки. Главными зрителями будут школьники и дети г. Дубны и соседних городов.

С 20:00 до 21:50 на правом берегу (место уточняется) при поддержке телеканала «Музыка Первого» состоится концерт с участием звёздных исполнителей, а завершится вечер праздничным салютом.

После этого в открытом городском «Архитеатре» бесплатно для всех желающих телеканал «О!» организует премьерный показ фильма «Три богатыря и морской царь», стартовавшего 1-го января 2017 года.