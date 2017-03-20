Как вернуть доверие к управляющим компаниям

Подробности Опубликовано: 20.03.2017 09:12 Автор: Кирилл Свояков

Разрушенную реформой систему управления ЖКХ приходится собирать и налаживать по кусочкам. Об этом свидетельствуют события в коммунальном хозяйстве Подмосковья.

Работа каждой управляющей компаний в разной степени вызывает нарекания, заявил в пятницу 17 марта врио главы Красногорска, Радий Хабиров. Жилой фонд Красногорска обслуживают 65 управляющих компаний. Деятельность некоторых из них возмущает не только жителей, но и вызывает многочисленные вопросы у правоохранительных и надзорных органов.

Еще пару лет назад в Подмосковье считалось, что лицензирование УК заставит их руководителей нести ответственность за качество работы. Ничуть не бывало. Управляющие компании лицензии получили, а безобразия в их деятельности никуда не делись. И лишение управляющей компании лицензии ни к чему не приводит, кроме лишней суеты.

«Процесс отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний занимает минимум девять месяцев, что позволяет им подготовиться и создать базу для дальнейшей работы, но уже под другим названием. Очевидно, что процесс отзыва лицензии нуждается в упрощении», – дополнил мнение врио главы Красногорска первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

А пока управляющие компании делают, что хотят, к благоустройству дворов в регионе министерство ЖКХ Московской области собирается привлечь студентов колледжей и вузов Подмосковья и активистов молодежных движений.

«Крайне положительно отношусь к предложению Минстроя РФ привлекать к благоустройству дворов студентов. У нас в Подмосковье большое молодежное движение, которое координирует ГУСК Московской области. Надо такую задачу перед ними поставить. Они привлекут максимально молодежь. Это самая хорошая студенческая практика для профильных специализированных колледжей, для тех, кто учится в институтах на инженерных специальностях, – для них это самое хорошее приложение сил», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Занять молодежь физическим трудом, бесспорно – дело полезное. Особенно если сочетается с наведением порядка в деятельности управляющих компаний (тут). И с наведением порядка в оплате труда сотрудников управляющих компаний – от руководства до рядовых исполнителей. В этом деле нужна особенная прозрачность, ведь частные управляющие компании целиком содержатся на средства жителей Подмосковья. И жители должны знать, как расходуются их деньги. Только в этом случае они смогут доверять управляющим компаниям.