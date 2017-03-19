Рок без слов собрал аншлаг в Дубне

Подробности Опубликовано: 19.03.2017 15:54 Автор: Наталия Теряева

Яркой кометой залетел на вечер в Дубну симфонический оркестр RockestraLive и сыграл рок на скрипках, флейтах, кларнетах и виолончелях.

В пятницу 17 марта музыканты оркестра дали концерт в Твери, в ДК «Пролетарий». Переночевали там и в субботу, 18 марта, прибыли в Дубну.

В пять вечера репетиция шла на сцене большого зала ДК «Мир» (http://kinogo.run/boevik/). Концерт был назначен на семь. Уже было известно, что все билеты проданы. Поставили три дополнительных ряда.

Репетировали без дирижера. Главный дирижер Сергей Акимов задерживался в театре. К концерту успел. Появился прямо в момент, когда первая скрипка занесла смычок над струнами.

Потом двадцать семь студентов Московской консерватории и Гнесинки два часа увлеченно играли песни американских и британских рок-групп. Мотив в инструментальной обработке для скрипок, виолончелей, контрабаса, медных и деревянных духовых, клавишей и ударника.

– Играем песни, как они поются, только без слов, – сказал мне студент Гнесинки контрабасист Николай Науменко. – Но слова знаем. Контрабасист Николай Науменко: "Играем песни, как они поются, только без слов. Но слова знаем"

Оригинальный клип “Clocks” британской рок-группы Coldplay: «...Часы бегут, вечный хаос сжимает стеной. Хочу вернуть тебя домой, но не вернешь обратно время...» – 12 миллионов просмотров в youtube.

Клип “Creep” британской рок-группы Radiohead: «Ты, как ангел, а я – всего лишь слизняк. Что я делаю в этом мире?...» – 198 миллионов просмотров.

Клип “Heart-Shaped Box” американской рок-группы Nirvana: «Она смотрит на меня холодно, как рыба. А я так слаб и заперт в ее коробочке в форме сердца...» – 119 миллионов просмотров.

Клип “American Idiot” американской панк-рок-группы Green Day: «Я не хочу быть идиотом из Америки, частью нации, которой правят СМИ...» – 74 миллиона просмотров.

И так далее в том же духе. В двух отделениях концерта оркестр RockestraLive исполнил 26 таких хитов-миллионников. Зал узнавал их по первым аккордам.

Аранжировки отличные (кто делал – коммерческая тайна). Партии у каждого инструмента несложные. Дирижеру за нюансами и фразировкой особо следить не надо – чай, не Брамс и не Моцарт.

Расслабься и получай удовольствие. Руки играют, ноги танцуют.

Ритмичный свет и видеоклипы на заднике, говорят, сделали в Голливуде.

Каждый акустический инструмент с подзвучкой. Звуковой баланс выстроен достойно.

Все артистичны, и каждый знает свою роль.

Хорошо продуманное симфоническое шоу.

Стильно.

Сильно.

Недешево.

Зрители губами проговаривают каждую песню.

Зал в восторге: WOOHOO!

Проекту RockestraLive полтора года. Музыканты оркестра говорят, что оркестр создали двое: главный менеджер Александр Пугачев и главный дирижер Сергей Акимов.

– Как я представляю, идея была такая: молодой человек с претензиями на жизнь любит рок-музыку, – поделился со мной соображениями о возникновении оркестра ударник Владимир Куценков. – На самом деле вся молодежь любит рок-музыку и все студенты консерваторий. Ударник Владимир Куценков: "Вся молодежь любит рок-музыку и все студенты консерваторий".

Спрашиваю: для вас, молодых музыкантов, проект RockestraLive – приработок или удовольствие?

– Для меня это и заработок, и удовольствие. Об этом можно только мечтать, – отвечает ударник Владимир. – О будущем не думаю. Для меня важен процесс, не результат. Как попал в оркестр? Кинули клич в интернете, когда собирали музыкантов. Я отозвался.

– Если хочешь стать хорошим музыкантом, надо владеть всеми жанрами: блюз, джаз, рок-музыка, классика. В рок-музыке больше эмоций, классика более элитарная, – рассуждает контрабасист и бас-гитарист Николай. – Я начинал с рок-музыки (ритм-секция), потом решил учиться классической музыке. Конечно, ритм в рок-музыке простой. Не то, что в симфонии Брукнера – надо все время смотреть на дирижера, потому что ритм может меняться от такта к такту.

За полтора года RockestraLive объездил с гастролями пол-России. Были в Уфе, Казани, Екатеринбурге.

12 марта дали концерт в кремлевском Дворце съездов. Зрители устроили танцпол прямо на крышке оркестровой ямы. Чуть до беды не довели.

Для музыкантов RockestraLive этот проект – не единственный. Все заняты в разных проектах: в оркестрах, в театрах. Когда на концерт RockestraLive не успевает из-за занятости главный дирижер, его заменяет супруга – Анна Ракитина.

В апреле оркестр собирается в Обнинск и Серпухов. После этого в Питер – зал «Аврора», там выступают часто.

Да, вот еще что. В ДК "Мир", в Дубне, давно не было аншлага и такого количества молодежи на концертах симфонического оркестра.