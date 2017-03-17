Суд остановил предприятие в Подмосковье за пыль

Подробности Опубликовано: 17.03.2017 09:18 Автор: Никита Крутиков

Наро-Фоминский районный суд приостановил работу торгового дома «Лада» после проверки экологов.

Компания «Лада» занимается куплей-продажей нерудных материалов. Склад предприятия расположен в поселке Селятино Наро-Фоминского района.

Решение суда вынесено по итогам рассмотрения протокола минэкологии, которое проверило деятельность ТД. Поводом для проверки стало обращение жителей поселка, сообщивших о том, что с территории склада происходят выбросы загрязняющих веществ.

Проверка показала, что складированный щебень является источником выбросов пыли. При этом у предприятия не имеется документации, регламентирующей выбросы.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, суд остановил работу торгового дома на 45 суток. За это время руководители предприятия должны устранить нарушения природоохранного законодательства.

Похожая история случилаь и в подмосковном Чехове. Там инспекторы эконадзора наложили штраф на ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» за нарушение природоохранного законодательства. Расследование было проведено специалистами минэкологии Московской области совместно с сотрудниками Чеховской городской прокуратуры.

Предприятие занимается производством продукции машиностроения и имеет стационарные источники выбросов загрязняющих веществ. В ходе проверки выяснилось, что общество не имеет документации, которая регламентирует выбросы в атмосферу, не ведет производственный экологический контроль (хостинг с ssl)

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За нарушение правил охраны атмосферного воздуха ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» п оштрафовано на 185 тыс. рублей.

В результате административного расследования, проведенного инспекторами эконадзора, прекратились залповые выбросы дыма с котельной, принадлежащей ОАО «Электродеталь» в Щелково. На загрязнение воздуха в минэкологии Московской области пожаловались местные жители.

В ходе проверки выяснилось, что общество ведет инструментальный контроль выбросов с котельной, работающей на пеллетах, однако не имеет проектной документации, а сам объект не учтен в качестве источника выбросов в атмосферу. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено, залповые выбросы происходили из-за поломки оборудования. За отсутствие необходимых документов нарушитель был оштрафован на 35 тыс. рублей и получил предписание устранить причины задымления.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, предписание выполнено: общество установило новую систему автоматической подачи пеллет в камеру сгорания. Жалоб на работу котельной больше не было.