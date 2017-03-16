День открытых дверей в УК Подмосковья уже скоро

Подробности Опубликовано: 16.03.2017 08:56 Автор: ОД

Госжилинспекция приглашает жителей Подмосковья и управляющие организации принять участие в «Дне открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».

25 марта 2017 года Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями проведет акцию «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Акция проходит ежеквартально и уже стала традиционной и массовой. В декабре 2016 года свои двери для жителей открыли 560 управляющих организаций в 66 муниципальных образованиях Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уверен, что проведение акции позволит увидеть, кто есть кто в сфере ЖКХ. Он неоднократно подчеркивал необходимость стремления к продуктивному диалогу между управляющими компаниями и жителями, делать все, чтобы управляющие компании слышали граждан, а люди понимали, что происходит в их подъезде, доме и за что они платят (аниматоры в Москве - Art-happy).

Задача «Дня открытых дверей» – предоставить гражданам возможность в удобное время посетить управляющую компанию и получить ответы на самые злободневные вопросы – о начислениях платежей, планах работ по дому, качестве коммунальных услуг – непосредственно от тех, кто обязан их решать. Для компаний это прекрасная возможность познакомить жителей со своей работой и определить наиболее волнующие людей проблемы, над решением которых надо работать в первую очередь.

В рамках акции граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. К участию приглашены все управляющие компании Подмосковья.

«День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» является частью формирования новой культуры взаимодействия управляющих компаний и граждан», – прокомментировал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, – для компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей работой и посмотреть в глаза тем людям, которые доверили компании управление домом. Жители при этом смогут напрямую высказать своё мнение о работе управляющей организации и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать».

Адреса офисов компаний, где будет проходить «День открытых дверей», будут размещены на официальном сайте Госжилинспекции Московской области http://gzhi.mosreg.ru 24 марта 2017 года.