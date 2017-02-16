Тайна бизнес-успеха: одиннадцать букв

Подробности Опубликовано: 16.02.2017 01:43 Автор: Таня Бабушкина

Люблю истории успеха крупных компаний. Каждый раз в такой истории всплывает маленькая тайна, в которой и кроется успех. И не важно, чья это компания – немецкая, американская... Тайна всегда начинается на букву «Г».

Вот возьмем, к примеру, Adidas. Братья Дасслеры в 20-е годы прошлого века начали шить домашние тапочки и ортопедические тренировочные балетки для спортсменов-инвалидов Первой мировой (их тогда было много). Тапки и балетки шили из списанных шинелей и френчей. Ставили свою обувку на подметку из автомобильных покрышек.

Брат Адольф изобрел и сшил первые в мире футбольные бутсы с шипами. Брат Рудольф активно продвигал продукцию брата Адольфа.

Первый серьезный успех баварской фабрике братьев Дасслеров принесла Олимпиада 1932 года в Лос-Анджелесе. Немецкий бегун Артур Йонат занял там третье место на стометровке, будучи обутым в шиповки от Адольфа и Рудольфа. Отличная реклама (узнать больше на oneteam.com.ua).

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Экономика Германии – в кризисе, а компания Дасслеров выкупает арендуемое здание фабрики и строит новый трехэтажный дом.

Адольф и Рудольф – убежденные нацисты, чоены НСДАП с 1933 года.

Олимпиада 1936 года в Берлине принесла братьям Дасслерам новый успех. Американский бегунДжесси Оуэнсв обуви от Адольфа и Рудольфа завоевал четырезолотые медалии установил пятьмировых рекордов. Легендарный Джесси Оуэнс был негр. А негры – не арийцы. И потому Адольф Гитлер не пожелал пожимать руку чернокожему четырехкратному олимпийскому чемпиону. Хотя был должен. Продажи обуви, сделанной на фабрике братьев Дасслеров, превысили 400 000немецких марок. Они открыли вторую фабрику там же, в баварском городке Херцогенаурах. В день обе фабрики выпускали 1000 пар обуви.

Во время Второй мировой войны фабрики Дасслеров государство конфисковало, чтобы выпускать на них противотанковые гранатометы. Но обувь на фабриках Дасслеров получалась лучше, чем гранатометы. Адольф производил балетки и кроссовки для немецких солдат. Рудольфа в 1943 году мобилизовали на фронт, но служба его проходила в машинописном бюро польского городка Тушин.

От наступающейКрасной армииРудольф сбежал на родину, к своим фабрикам в Баварии. И попал в гестапо как дезертир. На пути вконцлагерь Дахауего освободили американцы. И тут же арестовали за сотрудничество с гестапо. Говорят, что по доносу брата Адольфа. Рудольфа отправили в американский концлагерь.

Фабрики братьев Дасслеров теперь выпускали хоккейные коньки для Соединенных Штатов. За 1000 хоккейныхконьковпо контрибуции Дасслеры получали списанную амуницию армииСША– палатки, старые бейсбольные перчатки.

Американцы выпустили Рудольфа из лагеря, и братья поделили фабрики, расставшись навсегда.

Фабрика Адольфа стала называться Adidas (Ади Дасслер). Рудольф для своей придумал название Ruda, которое потом превратил в имя Puma.

Братья друг с другом не разговаривали, Puma и Adidas стали самыми жестокими конкурентами.

Постоянными клиентами Adidasи Pumaстали Олимпийские игры и Чемпионаты мира по футболу. Основными финансистами этих масштабных международных проектов всегда выступают государства – маленькая тайна на букву «Г» любого успеха в бизнесе.