Одними флешмобами дворы от снега не очистишь

Подробности Опубликовано: 15.02.2017 06:13 Автор: Наталия Теряева

Представительную акцию «Ваша машина мешает уборке» провели в Коломне. Хорошо, но мало. Начинать надо с другого конца.

Большая компания из инспекторов Госадмтехнадзора, сотрудниками ГИБДД, участковых инспекторов полиции, внештатных инспекторов, представителей коломенской общественной палаты и молодогвардейцев провела рейд «Ваша машина мешает уборке».

Участники рейда решили напомнить водителям, что для проведения качественной уборки внутридворовых проездов, тротуаров и придомовых автомобильных парковок, обязательно нужно в день уборки полностью освободить двор дома и проезды к нему от автомобилей. Иначе ни трактором, ни лопатой снег с дорог и тротуаров не удалишь.

Инспекторы адмтехнадзора снабдили своих коллег по рейду листовками и двинулись все вместе по дворам микрорайона Колычево.

В ходе акции к пропагандистам наведения порядка присоединились старшие подъездов жилых домов. Они указывали на автомобили во дворах, которые давно не двигались с места и больше всех мешали уборке дворов от снега.

Сейчас такое общественное мероприятие модно называть знакомым молодежи словом «флэшмоб», хотя если бы его именовали словом «разъяснение», то всем было бы понятнее, с какой целью люди собрались.

Во время так называемого флэшмоба во дворах четырех улиц микрорайона в Коломне его участники разложили более 200 листовок, сообщила руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева. Это, конечно, очень полезно. Но ясно, что одними флэшмобами навести порядок в уборке снега из дворов не удастся.http://xn-----6kcbbljizbeucdltmrgyzggsx5fn5mrb1bm.com/

Нужно создавать регулярную систему уборки снега целиком, со всеми ее элементами, включая порядок предупреждения жителей (водителей) о времени уборки снега.

В эту систему, прежде всего, должен входить порядок действий управляющей компании во время снегопада с реальным распорядком уборки снега в каждом подведомственном ей дворе. Компания должна реально оценить возможности своей снегоуборочной техники, разумно распределить ее по всей территории обслуживания и составить график ее работы во дворах. График работы снегоуборочной техники во дворе конкретного дома должны знать дворники и все жители дома. Тогда водителям будет легко ориентироваться на него и вовремя убирать машины из двора.

Например, жители условного дома №5 на улице Ленина заранее знают, что если сегодня начался снег, то трактор в их двор приедет в 18:00 и будет работать во дворе до 20:00. Тогда эти жители и свои машины на это время уберут из двора, и чужим машинам закроют доступ во двор на этот промежуток времени.

Откуда жители знают график уборки снега? График висит у них в подъезде круглый год, чтобы все выучили назубок.

Чтобы порядок уборки снега работал во всем городе, действия все управляющих компаний города должны быть согласованы. Во время уборки соседствующих дворов автомобилисты не должны драться за место вне двора.

Действия управляющих компаний и действия уборщиков муниципальных дорог должна координировать администрация города. Тогда и наступит порядок.

А в Дубне для наведения порядка в уборке города хоть от снега, хоть от пыли, стоило бы сначала упорядочить тех сотрудников администрации, которые отвечают за ЖКХ. Как говорил классик, страшно далеки они от народа.