Ряды правоохранителей очищаются

Подробности Опубликовано: 12.02.2017 09:38 Автор: Никита Крутиков

Следственный отдел Дубны 7 февраля возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела судебных приставов Дубны по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки.

Следствие установило, что 6 февраля 2017 года 45-летний старший судебный пристав, находясь в своем служебном кабинете (здесь), получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме 100000 рублей за неудержание исполнительного сбора с суммы денежных средств, переводимых последним на депозитный счет УФССП России по Московской области.

В настоящее время судебный пристав задержан, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В то же самое время второе управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя следственного отдела по городу Руза, обвиняемого покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый, осуществляя расследование по уголовному делу о мошенничестве, в помещении следственного отдела обратился к двум обвиняемым по уголовном делу с предложением о передаче ему денежных средств в размере не менее 5-6 миллионов рублей за организацию и принятие по делу ряда процессуальных решений в интересах обвиняемых, направленных на прекращение их уголовного преследования и прекращение уголовного дела в целом.

Вечером 28 апреля 2016 года обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении части денежных средств в размере 2 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, это не первое уголовное дело в отношении сотрудников комитета. При этом позиция руководства Следственного комитета России и ГСУ СК России по Московской области остается неизменной – к уголовной ответственности должны и будут привлекаться все лица, совершившие преступления, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, должности или звания.

А недавно стал известен результат расследования пропажи сотрудника ГИБДД из Дубны, машину которого в июне 2016 года нашли в поселке Темпы Талдомского района, а тело самого пропавшего – в Серпуховском районе Московской области со следами огнестрельного ранения. Расследование вели следователи Серпуховского района и сделали однозначный вывод – 49-летний сотрудник2-го батальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Геннадий Александрович Трифонов застрелился из табельного оружия. Об этом ОД сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.