В Воскресенске обнаружили каток-оккупант

Подробности Опубликовано: 09.02.2017 18:47 Автор: Кирилл Свояков

Инспекторы Воскресенского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области в ходе проверки состояния территории и качества проведения зимней уборки выявили в одном из дворов «каток-оккупант».

По итогам проведенной проверки, факт появления катка стал основанием для возбуждения административного дела (посмотреть на сайте).

– Дело в том, под каток неизвестными лицами была занята обустроенная в прошлом году парковочная площадка. В результате, владельцам автотранспортных средств, проживающим в доме, а также их гостям приходится парковать свои автомобили на участках, для этого совсем не предназначенных. Все это вызвало сильное недовольство владельцев автомобилей, которых совершенно незаслуженно лишили законной парковки, – отметила руководитель регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Несмотря на то, что сама идея организации ледяного катка для детей и взрослых является положительной, воплощена она без ведома администрации и управляющей компании, без согласия собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, и, кроме всего, с нарушениями, подчеркнула Витушева. Поскольку парковочная площадка расположена рядом с автомобильной дорогой и не имеет необходимого ограждения, при катании на коньках велика вероятность падения посетителей катка под колеса проезжающего автомобиля.

– По данному факту инспекторами Госадмтехнадзора возбуждено административное дело. Управляющей компании выдано предписание на ликвидацию несанкционированного катка и приведение площадки в прежнее состояние. Предписание должно быть исполнено в соответствии с установленными сроками, – пояснила Витушева.

А в Дубне жителям во дворах и на парковках заливать катки не надо. Они сами там образуются, когда неубранный снег спрессовывается в лед. И катаются на этих катках дети и взрослые прямо в автомобилях. Хотя лучше по таким ледяным канавам ездить не на автомобилях, а на бобах для бобслея или на санках для скелетона. Может, местные власти планируют Дубне зимнюю Олимпиаду и заранее так готовят к ней горожан?