Психиатры пострадали от оценки рабочих мест

Подробности Опубликовано: 09.02.2017 06:19 Автор: Таня Бабушкина

С тех пор как в 2014 году федеральный закон № 426-ФЗ заменил аттестацию рабочих мест новым действом под названием «специальная оценка условий труда», почти 11 миллионов рабочих мест в России получили эту специальную оценку.

Ранее действовашая аттестация рабочих мест дала оценку еще 15 их миллионам. Всего в Россиии примерно 48 миллионов рабочих мест. Оценить условия труда на всех рабочих местах экономики России министерство планирует до 31 декабря 2018 года.

Интересно, что от вступления в силу закона № 426-ФЗ пострадали врачи-психиатры. Потенциальная травмоопасность работы врачей-психиатров от буйных пациентов перестала учитываться. Рабочее место психиатров в первую очередь проверяют на наличие посторонних шумов, вибрации, электромагнитных волн, ультрафиолета, достаточной освещенности и благоприятного микроклимата. Медики при этом лишились доплат и компенсаций за работу во вредных или опасных условиях труда. При поддержке врачебного сообщества Министерство труда намерено пересмотреть такую оценку условий труда www.niibgd.ru/spetsialnaya_otsenka_usloviy_truda сотрудников психиатрических клиник путеом внесения поправок в действующий закон.

Вместе с объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и социальной защиты РФ провело мониторинг исполнения закона № 426-ФЗ. После этого в закон внесли изменения позволяющие:

снизить финансовую нагрузку на работодателей за счет распространения процедуры декларирования (спецоценка без измерений) на рабочие места, условия труда на которых по результатам измерений признаны оптимальными или допустимыми;

снизить финансовую нагрузку на работодателей за счет распространения процедуры декларирования (спецоценка без измерений) на рабочие места, условия труда на которых по результатам измерений признаны оптимальными или допустимыми; увеличить в ряде случаев срок проведения внеплановой специальной оценки условий труда до двенадцати месяцев и при этом не допустить ухудшения положения работников, занятых на рабочих местах, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до проведения внеплановой специальной оценки условий труда;

увеличить в ряде случаев срок проведения внеплановой специальной оценки условий труда до двенадцати месяцев и при этом не допустить ухудшения положения работников, занятых на рабочих местах, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до проведения внеплановой специальной оценки условий труда; защитить права работников при проведении специальной оценки условий труда за счет учета их предложений по идентификации на их рабочем месте потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

Кстати, теперь декларацию соответствия условий труда нормативам можно отправить через сайт Минтруда. Там работает сервис приема от работодателей деклараций в электронном виде.