Что важнее для такси – единый цвет или трезвый водитель

Подробности Опубликовано: 08.02.2017 10:43 Автор: Таня Бабушкина

Сможет ли единый цвет подмосковных такси уберечь пассажиров от водителей-лихачей?

Мы уже рассказывали, что единую цветовую гамму для всех такси Подмосковья установил закон, принятый Мособлдумой 19 января.

Основным цветом для кузова легкового такси станет белый. При этом, на боковых поверхностях автомобиля должна быть нанесена светоотражающая полоса желтого цвета, а также полоса темно-серого цвета в нижней части кузова.

Светоотражающие полосы на такси выделят автомобиль в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. А значит, повысят безопасность перевозок, считают в минтрансе Подмосковья.

У единого цвета подмосковных такси есть, как минимум, одно преимущество. Теперь пассажиры смогут легко отличить легальное такси от машин таксистов-бомбил.

Но спасет ли единый цвет подмосковные такси от водителей, выпиващих за рулем или садячихся за руль «после вчерашнего»?

Большая часть таксистов в Подмосковье, а в Дубне все таксисты поголовно, работают по схеме така называемого диспетчерского такси или радиотакси. Компании, обладающие диспетческой службой, не имеют собственного автопарка, а работают по договору с водителями-частниками, осуществляя лишь информационную функцию. Заказ от клиента диспетчерский центр переправляет ближайшему к месту вызова автомобилю. Водители платят за это компании либо абонентскую плату за песяц, неделю или день работы, либо процент от выручки. При этом водители должны быть зарегистрированы как частные предприниматели и платить налоги. Однако если водитель не зарегистрирован, с ним чаще всего всё равно подписывают договор. Требования к водителям в диспетчерских такси просты: приличного вида автомобиль, знание города.

О бомбилах, объединяющихся в стаи или одиноких, мы сейчас не говорим.

Диспетчерское такси предлагает разные по уровню комфорта и техническому состоянию машины и разного воспитания водителей. Это позволяет удерживать цены на низком уровне, что для пассажира становится решающим фактором при выборе такси.

Главной проблемой диспетчерских такси является хроническое отсутствие водителей. Немногие готовы проводить за рулём по 12 часов и реально «убивать» свой автомобиль, пусть даже за весьма неплохие, особенно по сегодняшним меркам, деньги.

И потому пассажирам нередко приходится млеть от страха, наблюдая, как водитель машины стремительными «шашками» несется «в дамки». «А трезвый ли он?», – думает пассажир, с облегчением покидая салон такси.

Так что неминуемо на рынке услуг такси Подмосковья стали появляться компании, рекламирующие свои премущества фразой «трезвый водитель». Главные качества трезвого водителя – высокая стрессоустойчивость и чувство такта. Вполне вероятно, что именно эти качества, а не раскраска машин в единый цвет, будут вызывать у пассажира желание пользоваться такси с ощущением безопасности.