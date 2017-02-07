Солнечную энергию – на службу Дубне!

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 09:11 Автор: Никита Крутиков

В якутском поселке Батамай, на росийском полюсе холода, куда добраться можно только вертолетом, построили первую в Якутии солнечную электростанцию. А если соорудить такое же чудо в Дубне?

Из-за специфики якутских просторов с их вечной мерзлотой линиям электропередачи до всех поселков не дотянуться. Электричество их жителям дают дизельные генераторы. А дизельное топливо нынче очень дорогое – 35 тысяч рублей за тонну.

В поселке Батамай энергетики решили провести эксперимент: по соседству с воющим дизель-генератором построили комплекты из солнечных батарей.

Всем поселком жители Батамая потребляют около 30 киловатт электричества. Мощности одних солнечных батарей, конечно, не хватает. Но часть необходимого жителям электричества они обеспечивают. А значит, экономия дизельного топлива налицо. Установка солнечных панелей обошлась в полтора миллиона рублей, и работать они будут много лет. А на покупку дизельного топлива для Батамая энергетики ежегодно тратят не меньше двух с половиной миллионов.Присматривают за солнечными батареями машинисты дизель-генератора во время обеденного перерыва. Пока их единственная забота – протирать панели от пыли.



Энергетики накапливают опыт использования солнечной энергии на холодных российских просторах и считают, что солнечные батареи можно использовать практически во всех континентальных районах Дальнего Востока: в Якутии, на берегах Амура и даже в Магаданской области. Ясная погода тут стоит в среднем более трехсот дней в году.

Там, где солнца мало, на помощь придут сильные ветры, чтобы крутить винты ветряных электростанций. На Курилах и Камчатке уже используется подземное тепло вулканов. Есть планы создания на побережье Охотского моря приливных электростанций. Там будет производить электроэнергию движение гигантских волн.

И все же пока альтернативные источники энрегии не способны полностью заменить традиционную энергетику – АЭС, ГЭС, ТЭЦ и дизель-генераторы.



Надо сочетать все возможные источники энергии для достижения максимальной эффективности, считает заместитель генеральноого директора по стратегии и инвестициям ОАО "РАО ЭС Востока» Алексей Каплун. «Скорее всего, это будут некие комплексные решения, – говорит он. – Будет солнечная станция и дизельная станция рядом, ветряная станция и дизельная рядом. Это нужно для того, чтобы повысить надежность электроснабжения».

Так что эксперимент в поселке Батамай продолжается. Нынешним летом здесь собираются установить еще больше солнечных панелей. Чтобы хотя бы летом не жечь дорогое дизельное топливо. К солнечной энергии вскоре подключат и энергосистему другого отдаленного села Ючигей. Ючигей еще ближе к полюсу холода северного полушария – поселку Оймякон.

В подмосковной Дубне тоже не хватает электричества. У нас не так уж и солнечно. Но эксперимент с солнечными батареями провести в наукограде ничто не мешает. Тем более, что среди инновационных предприятий ОЭЗ «Дубна» есть и те, что занимаются разработкой и производством солнечных элементов.

Но, наверное, в Дубне их установить мешает вечная и неразрешимая проблема уборки снега. Не устаешь удивляться, что в городе, где разрабатывают высокие технологии, улицы и дворы покрыты ледяными надолбами, как на Северном полюсе.

Может, установить на крыше каждой многоэтажки солнечную батарею хотя бы для того, чтобы тратить ее энергию на растапливание снега и льда во дворе? Как вам идея?