Работающим пенсионерам не надо ходить в Пенсионный фонд после увольнения

Подробности Опубликовано: 06.02.2017 06:32 Автор: Никита Крутиков

Пенсионный фонд напоминает всем работающим пенсионерам, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачиваются без учета февральских индексаций размера пенсионного коэффициента на 4% в 2016 году и 5,4% в 2017 году.

В случае увольнения с работы пенсионеру нет необходимости приходить в Управление ПФР, чтобы сообщить об этом. Со 2 квартала 2016 года для работодателей (здесь) введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт работы будет определяться Пенсионным фондом автоматически, на основании этой персонифицированной отчетности.

После получения и обработки Управлением ПФР отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

В том случае, если работающий пенсионер уволился с работы в период, начиная с 1 апреля 2016 г. и позже, увеличение размера его страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет происходить следующим образом.

В соответствии с новой статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» уточнение сведений об осуществлении или прекращении пенсионером работы производится на основании сведений индивидуального персонифицированного учета. Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем. Суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено данное решение.

Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. Пенсионер уволился с 25.11. 2016 г. Работодатель сдает отчетность за ноябрь 2016 г., где пенсионер числится работающим. В отчетность за декабрь 2016 г. этот пенсионер не попадет, поскольку в декабре он не работал. Отчет за декабрь работодатель обязан сдавать до 10 числа месяца, следующего за отчетным, т.е. в нашем случае – до 10 января 2017 г. Получив отчетность за декабрь, пенсионный орган в феврале 2017 г. вынесет решение о выплате сумм пенсии и фиксированной выплаты уволившемуся пенсионеру с учетом индексации. Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена со следующего месяца после вынесения решения, т.е. с марта 2017 г. Таким образом, размер мартовской пенсии будет выплачен с учетом обоих прошедших увеличений стоимости одного пенсионного коэффициента – и за 2016 год, и за 2017 год.

Телефоны для справок: 212-48-77, 212-38-44