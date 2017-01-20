Мир ждет появления триллионера

Подробности Опубликовано: 20.01.2017 09:00 Автор: Наталия Теряева

Восемь миллиардеров нашей планеты владеют такой же долей богатства, как и 3,6 миллиарда жителей Земли, которые составляют беднейшую часть человечества.

Эту информацию обнародовал доклад общественной организации Oxfam, опубликованный 16 января. Публикацию доклада приурочили к очередному форуму в швейцарском Давосе. Там собрались политические и бизнес-лидеры крупнейших держав мира.

Авторы доклада призывают к фундаментальным изменениям в управлении мировой экономикой, чтобы она работала на всех жителей Земли, а не только на нескольких счастливчиков.

«Непристойно иметь так много богатства в одних руках, когда каждый десятый житель планеты живет менее чем на два доллара в день, – говорит исполнительный директор Oxfam International Винни Бьяниьима. – Весь мир ходит в лузерах, пока боссы корпораций получают бонусы в миллионы долларов. Бедные отрезаны от здравоохранения и образования, в то время как корпорации и супербогачи уклоняются от налогов. Голоса бедноты игнорируются, потому что правительства пляшут под дудку крупного бизнеса и богатой элиты».

Из разбитых экономик бедных стран богатства утекают к элите за счет самых, большинство из которых составляют женщины.

Самые богатые накапливают свои состояния с такой поразительной скоростью, что первый владелец триллиона долларов – триллионер – может появиться в течение следующих 25 лет.

Что такое триллион долларов? Это миллион миллионов долларов. Представьте себе, что каждый день вы тратите по одному миллиону долларов Тогда один триллион долларов вы потратите только через 2739 лет. Раньше не получится.

Общественный гнев и социальное неравенство уже создают политические ударные волны по всему земному шару. В докладе Oxfam отмечается, что именно эти два фактора повлияли на избрание президентом США Дональда Трампа, а президентом Филиппин – Родриго Дутерте, а также на голосование за Brexit в Великобритании.

По данным доклада, семь из десяти жителей нашей планеты живут в странах, где в течение последних 30 лет наблюдается рост неравенства. В период с 1988 по 2011 год рост доходов беднейших 10 процентов населения Земли составил 65 долларов на человека, в то время как доходы богачей, составляющих всего один процент землян, выросли на 11 800 долларов на человека – в 182 раза больше.

Вопреки распространенному мнению, супербогачи не «сделали себя сами». Анализ Oxfam показывает, что более половины миллиардеров мира либо унаследовали свое богатство, либо накопили его с помощью отраслей бизнеса,где процветают коррупция и кумовство.

«Правительства не беспомощны перед лицом технологических сил и изменений рынка, – говорится в докладе. –Если политики не станут зацикливаться на ВВП, а сосредоточатся на достиженнии благополучия для всех своих граждан ,а не только для немногих богатых, лучшее будущее возможно для всех».

Доклад Oxfam для построения более человеческой экономики предлагает правительствам прекратить немыслимую концентрацию богатства. Для этого правительства должны увеличить налоги на богатство и на высокие доходы, чтобы выравнять социальное поле. Правительствам рекомендуется направить инвестиции в здравоохранение, образование и создание новых рабочих мест.

Доклад также отмечает, что в интересах жителей планеты, чтобы вместо конкуренции страны перешли к сотрудничеству.

Интересно, что рассказывая о неравенстве в распределении доходов среди жителей Земли, доклад ссылается на слова уходящего президента США Барака Обамы, которые тот произнес в своей прощальной речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 года.

Справка

Oxfam – международное объединение 17 неправительственных организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Его цель – решение проблем бедностии связанной с ней несправедливостью во всем мире. Организация Oxfam появилась в британском городеОксфордв 1942 году под названием Оксфордский комитет помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). Комитет основала группа квакеров, общественных активистов и учёных Оксфордского университета. Первой задачей комитета было убедить британское правительство разрешить предоставление продовольственной помощи голодающим гражданам оккупированной гитлеровцами Греции, несмотря на союзническую блокаду. Oxfam базируется в Оксфорде до сих пор. Первый комитет Оксфам за пределами Великобритании был создан в 1963 году вКанаде. В 1965 году организация изменила название из Оксфордского комитета помощи голодающим на сокращённый вариант Oxfam.

Oxfam имеет около 15 000 магазинов по всему миру. Денежные поступления из таких магазинов используются на благотворительные дела и на другие программы по оказанию помощи во всём мире. Большая часть товаров, которые продаются в магазинах Оксфэма, по-прежнему поступает из общественных пожертвований, но в настоящее время они также продают изделия из стран Африки, Азии и Южной Америки, включая ремесленные изделия, книги, музыкальные компакт-диски и инструменты, одежду, игрушки, продукты питания и этнические сувенирные изделия.

Oxfam – крупнейший продавец подержанных книг в Европе, продающий около 12 миллионов книг в год.

Есть мнение, что Oxfam больше беспокоится о политическом влиянии, чем о предоставлении гуманитарной помощи. В 2005 году журнал New Internationalist описал Оксфэм как «большую международную неправительственную организацию (BINGO)», которая имеет корпоративный стиль работы, недемократическую внутреннюю структуру, сосредоточена на решении симптомов, а не причин международной бедности — особенно в пособничестве к неолиберальной экономике и даже в восторге ролей, которые должны выполнять национальные правительства.