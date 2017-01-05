А надо ли повышать тариф на содержание и ремонт жилья?

Подробности Опубликовано: 05.01.2017 13:26 Автор: Наталия Теряева

Генпрокуратура проверит соблюдение норм жилищного законодательства в отношении программы капремонта для ветхих домов. Такое поручение генпрокурору Юрию Чайке дал президент Владимир Путин.

Целых семь поручений дал Президент РФ 31 декабря 2016 года касательно исполнения программы капитального ремонта и повышения ее эффективности.

Правительству РФ поручено

усовершенствовать законодательство для формирования перечня и очередности работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. И для предоставления государственной имуниципальной поддержки;

разработать единую методику определения размера предельной стоимости работ покапитальному ремонту сучетом региональной специфики;

создать систему технического учета жилищного фонда;

провести оценку финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта;

наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями поконтролю заобоснованностью устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации размеров взносов накапитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах иреализацией региональных программ капитального ремонта.

Все это нужно выполнить до 1 сентября 2017 года. Под личную ответственность премьер-министра Дмитрия Медведва и высших должностных лиц субъектов РФ.

Генеральной прокуратуре под линчую ответственность ее руководителя Юрия Чайки президент Владмир Путин поручил провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, втом числе вчасти, касающейся принятия решений вотношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, имногоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Доклад об исполнении поручения от генпрокурора РФ ожидается до 1 октября 2017 года.

Впрочем, исполняя поручение Президента, Правительство РФ не обязательно найдет резервы для снижения тарифов на капремонт. Скорее всего, вовсе не найдет. А просто обоснует их размер. Но в таком случае хотелось бы получить детальное обоснование: кому, за что и сколько. Указали в обосновании затраты на зарплату исполнителей – хорошо. Тогда, пожалуйста, детализируйте, каким специалистам, за какие работы будет выплачена эта зарплата. И сколько понадобится этих специалистов для работы. А мы посмотрим и сопоставим с нашими зарплатами. (Чтобы лучше рассмотреть цифры, запасемся очками и линзами – у нас.)

Вот в Дубне, к примеру, в июле 2016 года появилось постановление руководителя администрации Дубны № 108ПА-509 от 18.07.2016 г. о размере платы за жилье. Согласно этому постановлению, плата за содержание государственного или муниципального жилого помещения в многокварирном доме со всеми удобствами, с лифтом, мусоропроводом и газовыми плитами установлена в размере 39,64 руб. за квадратный метр общей площади.

А для таких же домов без мусоропровода плата выросла до 37,74 руб./кв.м.

До 1 августа 2016 года плата за жилье со всеми удобствами, с лифтом, мусоропроводом и газовыми плитами составляла 34,36 руб./кв.м. Без мусоропровода – 32,53 руб./кв.м. Согласно постановлению руководителя администрации № 108ПА-970 от 24.07.2015 г.

То есть тариф на содержание и ремонт жилья в Дубне повысился на 15 – 16 процентов.

Никаких обоснований тарифов к обоим постановлениям, к сожалению, не прилагается.

Эти же муниципальные тарифы, утвержденные постановлением № 108ПА-509 от 18.07.2016 г., действуют в тех домах, где собственники на общем собрании не утвердили свои тарифы.

Обычно такие тарифы собственникам предлагают утвердить управляющие компании или ТСЖ. В большинстве случаев эти тарифы тоже оказываются либо необоснованными вообще, либо объясненными в общих чертах.

Собственники чаще всего принимают решение об утверждении тарифа по ощущениям – смогут они платить такую сумму или не смогут.

А ведь разъяснить затраты по тарифу не так уж и сложно.

Возьмем стандартный тариф какой-нибудь дубненской управлюящей компании. Вот из каких составляющих он складывается:

1 Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 4,14 2 Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления 5,87 3 Уборка придомовой территории 3,04 4 Уборка внутридомовых мест общего пользования 5,14 5 Текущий ремонт здания и благоустройства территории 3,3 6 Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения 1,3 7 Обслуживание мусоропроводов 0,12 8 Вывоз ТКО 5,68 9 Дезинсекция и\ или дератизация 1,5 10 Управление жилым домом 6,27 11 Содержание лифтов 3,28 12 ИТОГО 39,64

Посмотрим, что получает управляющая компания по такому тарифу от обыкновенной дубненской одноподъездной четырнадцатиэтажной башни. Общая площадь помещений в таком доме – 5349,7 квадратных метров.

Первые две графы – месячные расходы жителей на зарплату сантехникам и запчасти для сантехнического ремонта. Перемножаем 10,01 руб./кв.м (4,14 + 5,87) на 5349,7 кв.м. Получаем 53 550 рублей в месяц.

Графа 3 даст нам расходы на зарплату дворника, трактор, лопаты и метлы: 3,04 × 5349,7 = 16263 руб. /мес.

Графа 4 покажет месячные расходы на зарплату уборщицы, веник, ведро и тряпку: 5,14 × 5349,7 = 30386 руб./мес.

Графа 5 поможет подсчитать расходы жителей дома на штукатуров и плотников: 3,3 × 5349,7 = 17654 руб. /мес.

Графа 6 дает расходы на замену лампочек в подъезде и ремонт общих электросетей: 1,3 × 5349,7 = 6955 руб. /мес. (Для справки: стоимость одной лампочки – 12 рублей.)

Графа 6 рассказывает, сколько жители плататя за промывку мусоропровода и перстановку контейнеров под ним: 0,12 × 5349,7 = 642 руб. /мес.

Расходы на вывоз мусора (графа 8), дезинсекцию (графа 9) и содержание лифтов (графа 11) должны полностью получать поставщики этих услуг, а не управляющая компания. Поэтому их считать не будем.

Графа 10 дает нам расходы жителей на содержание руководства управляющей компании, офисных сотрудников и юристов: 6,27 × 5349,7 = 33543 руб. /мес.

Всего собственники одной четырнадцатиэтажной башни платят управляющей компании 212 062 рублей в месяц.

Стоят ли эти деньги получаемых от управляющей компании услуг, решать собственникам.

Но в любом случае им полезно знать, что перечень услуг, которые они хотят получать от управляющей компании, собственники могут утвердить на общем собрании. И оплачивать по договору с управляющей компанией только этот, утвержденный ими и внесенный в договор с УК перечень услуг. Это возможно согласно постановлению Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г. "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и прилагаемым к нему "Правилам оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме".