Лидеров образования Дубны наградили медовыми яблоками

Подробности Опубликовано: 27.12.2016 07:55 Автор: Светлана Козлова

26 декабря в Доме учителя чествовали лидеров образования – специалистов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. По традиции каждому победителю городского конкурса «Лидер в образовании» вручали яблоко из полудрагоценного камня оникса медового цвета.

У директора лицея №6 Натальи Кренделевой это восьмое яблоко по счету.

В честь лидеров актовый зал Дома учителя превратился в банкетный. На столах стояло шампанское и фрукты. Начали торжество с минуты молчания, 26 декабря – день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Предваряя награждение, начальник горуно Татьяна Виноградова рассказала, что городской конкурс «Лидер образования» проводится в восьмой раз и стал хорошей традицией. В этом году его расширили: пригласили участвовать педагогов дошкольного и дополнительного образования, подчеркнув тем самым преемственность в воспитании и образовании. «Этот конкурс отличается от всех других, проводимых в сфере образования, он не требует ни презентации, ни написания эссе – надо просто профессионально трудиться в течение года», – пояснила руководитель горуно.

Победителями городского конкурса «Лидер образования» стали 23 человека, каждый в своей номинации. Еще трое получили Благодарственные письма от губернатора Московской области и председателя Мособлдумы. Почетной грамотой минобразования Московской области наградили Ирину Лапушкину за активное использование Школьного портала и успехи по переходу на безбумажный журнал в 2016 году.

Награды вручал руководитель администрации Александр Усов, заметивший, что город гордится качеством дубненского образования, недаром Дубна вошла в 16 кластер – самый высокий кластер образования в Подмосковье.

Среди награжденных – Галина Геннадьевна Лобанова, учитель-дефектолог детсада «Тополек», победившая в номинации «Невозможное возможно». Она успешно обучает говорить детей с различными отклонениями в психическом и речевом развитии.

«Открытой Дубне» Галина Лобанова рассказала, что занимается с детьми, особо воспринимающими мир (их еще называют аутистами), со сложными речевыми проблемами, с психическими отклонениями. Работает она по собственной методике. И очень гордится своими последними достижениями – ребенок с синдромом дауна выучился говорить и читать и поступил в этом году в школу «Возможность». Другой ребенок, с тяжелыми психическими отклонениями, пришел в «Тополек» не говорящим, а сейчас учится в школе «Возможность» и даже прослыл там «звездой». Более 70% ребятишек после «Тополька» продолжают обучение в обычных школах.

Галина Геннадьевна Лобанова работает дефектологом 33 года. Приехала в Дубну сразу после окончания Ленинградского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Сначала трудилась в детсаду №8, потом перешла на более тяжелую работу в детсад компенсирующего вида «Тополек». Она уверена, что если ребенок с ограниченными возможностями получает в комплексе медикаментозное лечение, внимание родителей и обучение у специалиста, его возможности становятся неограниченными.

Награду – памятный знак – получила начальник горуно Татьяна Виноградова – за вклад в образование Подмосковья.

За преданность профессии наградили Анну Федотовну Жаворонкову, учителя английского языка гимназии №3. 45 лет она преподает в этой школе.

Наталья Георгиевна Кренделева получила яблоко лидера в номинации «Стабильно высокий результат». Четыре года подряд лицей входит в сотню лучших школ Подмосковья, а в этом году он стал восьмым в рейтинге школ области. Врученное яблоко – восьмое по счету, каждый год директор побеждает в этом конкурсе.

Елена Яковлевна Лисеенко, директор школы №9, лидировала в номинации «Прорыв года». По итогам прошлого учебного года её школа вошла в рейтинг 100 лучших школ Московской области.

Ирина Николаевна Завьялова, зам. директора по учебно-воспитательной работе школы №1, победила в номинации «Социальный проект года». По её инициативе в этом году собрали более 30 тысяч рублей на тренажер для ученика школы №1 Артема Комарова. А после ролика и выступления Артема на областной конференции фонда «Вера» собрали еще 350 тысяч рублей. «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь», – считает Ирина Завьялова.

Елена Николаевна Абакумова, педагог дополнительного образования «Центра детского творчества», стала первой в номинации «На волне успеха». Она привлекла к занятиям черлидинга детей с разным уровнем физических способностей и получила впечатляющий результат. Только в 2016 году её воспитанники победили в Открытом кубке Москвы, в чемпионате и первенстве Московской области, в областном фестивале по черлидингу «Я люблю тебя, Россия».

Победителем в номинации "Учитель, воспитай ученика" стала заместитель директора по воспитательной работе школы №4 Людмила Викторовна Вергазова.

Заслуженное яблоко получила Светлана Геннадьевна Колесниченко, воспитатель из детсада «Лучик». В её группе дети практически не болеют. Она настолько умело внедряет технологии, сберегающие здоровье, и так мастерски пропагандирует здоровый образ жизни родителям своих воспитанников, что у неё самая низкая заболеваемость среди всех детсадов города – пять дней на одного ребенка за весь год.

Среди награжденных – благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Владислав (Бобиков). Он получил награду в номинации «Лидер социального партнерства». Благочинный много лет сотрудничает со школами города. Благодаря ему в Дубне сложилась система работы по формированию духовно-нравственного воспитания детей. Благочиние организует Рождественские образовательные чтения, городскую конференцию учащихся «Духовность и молодежь», фестиваль искусств «Серебряная псалтирь» и многое другое.

Номинация «Растим инженеров» принесла победу Геннадию Владимировичу Летову, педагогу дополнительного образования центра «Дружба». Которое десятилетие педагог шагает вместе с детьми по дорогам, как он говорит, научных открытий. В этом году его ученики победили в первенстве Московской области по авиамоделям, в командном первенстве Московской области по ракетомоделированию.

Благодарственное письмо губернатора Московской области А.Ю. Воробьева за многолетний плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство вручили Марине Николаевне Ивановой, учителю истории и обществознания школы №7 (Вячеслав Моше Кантор, общественный деятель).

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Благодарственные письма председателя Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова за многолетний плодотворный труд, большой вклад в обучение и воспитание вручили Людмиле Станиславовне Артемьевой, учителю начальных классов гимназии №11, и Анне Федотовне Жаворонковой, учителю английского языка гимназии №3.