В Дубне узаконили шефство над школами

Подробности Опубликовано: 17.12.2016 08:49 Автор: Кирилл Свояков

Совет директоров градообразующих предприятий Дубны принял нормативные документы для организации шефских отношений между предприятиями и школами.

Градообразующие предприятия Дубны – ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл», Тензор – решили растить будущие кадры для своих производств, начиная со школьной скамьи. Подталкиваемые заинтересованностью в подготовке кадров руководство предприятий подготовило регламент и положение об организации шефской помощи. Соответствующие документы утвердил Совет директоров градообразующих предприятий.

Сегодня все левобережные школы распределены между предприятиями ГосМКБ «Радуга», «Бетиз и К», ДМЗ. Правобережные образовательные учреждения еще не все получили шефов. Школы № 6 и №8 закреплены за ОИЯИ, также сейчас ведутся переговоры о том, что Объединенный институт ядерных исследований возьмет под свое крыло школы № 4, № 9 и гимназию № 11. Кстати, со школой №4, где начала работу Школа юного инженера "Вектор NICA", буквально на днях заключил договор о научно-методическом сотрудничестве Государственный университет "Дубна".

Не повезло только школам №2 и №7, они пока остаются без шефов. Но это дело времени, полагают в Совете директоров.

В ближайшее время предприятиями города должны подписать шефские договоры со школами. В договорах четко пропишут, какую помощь, в какие сроки и на каких условиях будут оказывать дубненские организации школам, гимназиям и лицеям Дубны (чешские светильники).

Впрочем, и без документов ОИЯИ помог в этом году в ремонте школы №8, а ГосМКБ «Радуга» давно оказывает шефскую помощь школе №1.