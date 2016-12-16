«Мусорная» реформа Подмосковья на подходе

Подробности Опубликовано: 16.12.2016 07:21 Автор: Иван Экономов

Реформа отрасли обращения с отходами в Подмосковье находится в высокой степени готовности, сообщает министерство экологии Подмосковья. Однако, есть несколько «но».

На пресс-конференции, посвященной Году экологии, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал, что полигонов в привычном смысле слова в Подмосковье не останется. Это будут современные мусороперерабатывающие комплексы, оборудованные линиями промышленной сортировки отходов для извлечения полезных фракций для вторичной переработки, линиями по производству RDF-топлива, компостирования. Планируется, что «хвосты», остающиеся после изъятия всех полезных фракций, будут перерабатывать заводы по термическому обезвреживанию.

Стоимость реформы отрасли без строительства заводов по термической переработке составит 20 млрд рублей. С заводами – почти 150 млрд рублей. Столь высокая стоимость объясняется современными системами очистки газов, которые обеспечивают высокий уровень экологической безопасности предприятий. «Плохие» заводы строить никто не будет, сказал министр, а построить хорошие заводы только за счет тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами невозможно. Заводы по термическому обезвреживанию будут строиться, если на федеральном уровне будет принят так называемый зеленый тариф – повышенный тариф на продажу в оптовую сеть вырабатываемого из мусора электричества.

Это и есть то самое «но» – без федеральной помощи хорошие заводы не построить.

В Подмосковье разработана территориальная схема обращения с отходами, в 2017 году на конкурсной основе пройдет выбор региональных операторов и начнется строительство объектов.

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