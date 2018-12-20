Акция "Мигрант Подмосковья"

Подробности Опубликовано: 20.12.2018 00:32 Автор: Наталья Борозна

18 декабря отмечается Международный день мигранта, и в этот день в нескольких городах региона прошла общественная акция правовой грамотности «Я мигрант Подмосковья». В Дубне ее организовал Центр национальных культур совместно с администрацией городского округа, а также городскими Общественной палатой, ОМВД и МФЦ.

Международная дата учреждена по инициативе ООН с 2000 года. Организация объединенных наций подсчитала, что в мире стремительно выросло количество людей, проживающих и трудящихся в странах, чьими гражданами они не являются, и это дает простор для злоупотреблений. В частности,статистика говорит, что мигрантом является каждый тридцать пятый житель планеты.

Сам проект является добровольческим и продолжается уже второй год. Впервые в декабре 2017 года он был проведен в Подольске и получил премию губернатора «Наше Подмосковье». В этом году, помимо Подольска, в дне мигранта участвовали Люберцы, Мытищи, Пушкино, Дубна.

В ходе встречи участники получили консультативную помощь в части оформления разрешительных документов от Юлии Труфановой, врио начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. о.Дубна.

С помощью авторов акции инициаторы проведения в Дуне напечатали буклеты, в которых сконцентрирована самые нужные иностранным гражданам сведения:

правила миграционного учета,

порядок обращения в Единый миграционный центр Московской области с целью получения патента для работы,

документы для оформления разрешения на временное проживание.

По окончании встречи волонтеры раздали буклеты на улицах города и в торговых центрах.

Центр национальных культур с января 2018 года включает в себя такое подразделение, как Центр социальной адаптации и культурной интеграции трудовых мигрантов - именно туда эти люди могут обратиться за правовой консультацией. С января будущего года в Центре нацкультур будет сделан следующий шаг навстречу мигрантам: там стартуют занятия по изучению русского языка для иностранцев. Как отметила руководитель ЦНК Лилия Алексеева, особенно актуальна на сегодня проблема языкового барьера для детей школьного возраста.