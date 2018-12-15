Воркшоп общественников Дубны по переустройству набережной

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Опубликовано: 15.12.2018 08:30
Автор: Наталия Теряева

В четверг 13 декабря все жители Дубны, желавшие внести свой вклад в проект обустройства правобережной набережной Волги в наукограде, в режиме воркшопа сформировали свои предложения.

Активистов-общественников администрация Дубны пригласила для конструктивной работы в зал Дома ученых ОИЯИ. Вместо привычного режима «вопрос из зала – ответ с трибуны» общение разработчников и активистов было организовано неожиданно по-новому.

Активистов пригласили разделиться на команды, каждой команде предоставили в распоряжение круглый стол и карты набережной с предлагаемым зонированием, согласно проекту разработчиков реконструкции набережной – Агентства стратегического развития «Центр».

Перед началом работы команд руководитель Агентства стратегического развития «Центр». Сергей Георгиевский объяснил общественникам, почему именно так видится разработчикам зонирование набережной и как конкректно проект предлагается воплощать в жизнь.

Те из общественников, кто действительно хотел внести свои конкретные предложения в проект, присоединились к командам и стали коллективно анализировать все предлагаемые решения.

К примеру, в одной из команд был представлен для обсуждения и воплощения в жизнь проект обустройства пешеходно-велосипедной дорожки вокруг правобережной Дубны длиной 36 км. Эта дорожка идет по маршруту «Дубнеская кругосветка» от Ратмино по набережной Волги до Иваньковского водохранилища, затем – вдоль канала имени Москвы до берега реки Сестры, после – во берегу рек Сестры и Дубны до слияни Дубны с Волгой в Ратмино.

Не всех активистов устроил режим работы над проектом благоустройства набережной. Те из них, кто был настроен, как обычно, поскандалить, демонстративно удалились, не пожелав участвовать в коллективном труде.

С интересом ждем результатов коллективного творчества.

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